Revue crypto 2021

La pandémie de Covid-19 avec les variantes Delta et Omicron continue de frapper le marché commercial, générant de l’incertitude tout au long de l’année. En outre, le marché du trading de crypto-monnaie a également connu une forte volatilité au cours de ces douze mois. Avant la fin de 2021, cette fonctionnalité permet aux lecteurs de passer en revue les étapes clés et les critiques d’événements.

Bitcoin bat le record de tous les temps

Les investisseurs peuvent reconnaître la présence de volatilité entre diverses transactions de jetons cette année. Pourtant, la fluctuation a également poussé les principales crypto-monnaies à un niveau record, battant pour la première fois des records de service.

Le prix du Bitcoin a atteint le plus haut historique (ATH) de 68 789 000 $ le 10 novembre au moment de la rédaction, selon les données fournies par CoinMarketCap. Les experts ont indiqué qu’il y avait plusieurs facteurs haussiers avant l’ETF Proshares Bitcoin, poussant le prix vers l’ATH relatif.

Bitcoin Future ETF approuvé

En octobre, le premier Bitcoin Future ETF – ProShares est finalement devenu public à la Bourse de New York (NYSE) après une longue attente pour l’approbation du Bitcoin Future ETF de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, suivi du futur bitcoin de VanEck. ETF sur le Chicago Board Options Exchange en novembre.

Grâce à la position pro-crypto du nouveau président de la SEC Gary Gensler, le sentiment haussier s’est poursuivi pendant plusieurs semaines avant la récente chute de décembre. Le marché s’attend à ce que davantage de produits financiers dérivés liés à l’avenir de Bitcoin soient déployés, y compris des produits ETF liés à Bitcoin, sous la direction de Gensler.

Le Salvador adopte Bitcoin pour la première fois comme monnaie légale

Non seulement les nouvelles favorables sont venues du futur ProShares Bitcoin ETF, mais l’industrie a également embrassé une nouvelle ère de crypto-monnaies, lorsque des économies émergentes telles que la nation d’Amérique centrale El Salvador, approuvées par le congrès et sont devenues le premier pays au monde en juin. . , suivi de l’adoption du Bitcoin. comme monnaie fiduciaire aux côtés du dollar américain en tant que premier pays au monde depuis septembre.

L’administration du président Nayib Bukele a même distribué de l’argent en lançant des Bitcoins pour sensibiliser et accroître l’adoption des crypto-monnaies, encourageant le public à utiliser le portefeuille crypto Chivo. De plus, l’administration a accéléré la mise en œuvre en installant plus d’une centaine de guichets automatiques cryptographiques, dans le but de construire la première ville Bitcoin, par exemple, en utilisant le produit de la cryptographie pour construire de nouvelles écoles.

En termes de stratégie, Nayib Bukele a mis en place « buy from the crash ». Le Salvador a accumulé jusqu’à présent plus de 1 390 Bitcoins, selon les dernières données officielles.

Bukele a souligné l’avantage d’adopter Bitcoin qui aide les travailleurs à l’étranger à économiser les frais de transaction pour les envois de fonds. De plus, le processus d’extraction de crypto serait suffisamment respectueux de l’environnement, soutenu par l’électricité générée par un volcan.

Cependant, de nombreux citoyens ont encore douté de la durabilité de l’adoption de la cryptographie ; même des institutions financières internationales, telles que le FMI, ont mis en garde contre l’instabilité de l’adoption du Bitcoin dans le pays. De plus en plus d’entreprises, telles que Starbucks et McDonald’s, acceptaient le Bitcoin comme moyen de paiement dans ce pays.

Développement CBDC

Cette année, le développement de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) a également franchi une étape importante. En octobre, le Nigeria a lancé son e-Naria et est devenu le premier pays africain à adopter la CBDC. Le président Buhari a estimé qu’e-Naria aiderait le pays à stimuler l’économie et la croissance du PIB de 29 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

En Asie, à l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, la Chine entend accroître l’influence de l’e-CNY ou du yuan numérique. En novembre, la banque centrale de Chine-PBoC a annoncé que le nombre d’enregistrements de portefeuilles e-CNY avait atteint 140 millions, qui a été multiplié par six au cours des quatre derniers mois. Les autorités chinoises auraient activement demandé à davantage d’entreprises d’accepter leur monnaie numérique, comme McDonald’s.

La Chine étend la répression contre l’extraction de crypto

Avant d’atteindre l’ATH de BTC, le jeton principal est tombé à un point relativement bas cette année à 29 807 000 $ le 20 juillet. Le prix a été soumis à une série de sentiments de « peur, d’incertitude et de doute » (FUD) et à la performance du sentiment baissier parmi l’oppression étrangère parmi les régulateurs du monde entier.

En juin, le gouvernement dirigé par le Parti communiste chinois a poursuivi une série d’actions en justice contre les activités d’extraction de crypto. Plus de 90 % de la capacité d’extraction de crypto aurait été fermée après que les principales installations minières de Serval en Chine se soient déconnectées sans alimentation électrique. Ces actions ont été décrites comme une offensive contre le secteur de la cryptographie. Des actions en justice ont forcé le taux de hachage en Chine à baisser de manière significative, entraînant un exode de mineurs de crypto chinois qui ont émigré vers des pays d’outre-mer tels que le Kazakhstan, les États-Unis ou la Russie.

La répression s’est poursuivie tout au long de l’année, notamment en exposant la crypto comme instrument de paiement. La banque centrale chinoise a qualifié d’illégales toutes les transactions liées aux crypto-monnaies qui ne peuvent pas bénéficier du même statut juridique que la monnaie ayant cours légal. Les plateformes de données cryptographiques de Serval n’ont pas non plus pu accéder au marché chinois, notamment CoinMarketCap, CoinGecko et TradingView.

Cependant, le hashrate global de Bitcoin semble se normaliser et rebondir, atteignant même un niveau record en décembre.

« Personne de l’année » : Elon Musk

L’intensification de l’oppression contre les activités cryptographiques parmi les régulateurs n’était pas le seul facteur affectant le marché de la cryptographie ; L’influence individuelle a également augmenté l’incertitude de la fluctuation des crypto-monnaies.

En décembre, le magazine Time a nommé Elon Musk « Personne de l’année ». Les identités multiples de Musk incluent le PDG de Tesla, l’ingénieur en chef de SpaceX, renforçant son influence en tant que leader d’opinion dans divers secteurs et industries.

En outre, son soft power reflète également le secteur de la cryptographie en tant que leader d’opinion. En tant que grand fan de Bitcoin et Dogecoin, Musk a offert aux clients la possibilité d’acheter Tesla en acceptant Bitcoin et en envisageant d’ajouter Dogecoin. Cependant, Musk a décidé d’arrêter ce plan via Tesla plus tard en raison de préoccupations environnementales lors de l’extraction de crypto. Son changement de position envers le paiement crypto a suscité des critiques massives et a été blâmé par le public, suivi de la chute du prix du Bitcoin.

Cependant, Musk a également exhorté le gouvernement américain à ne pas participer à la réglementation des crypto-monnaies. Sous l’influence du discours de Musk, le prix du Bitcoin a chuté à un point relativement bas à 29,8K$ le 20 juillet, selon CoinMarketCap.

Source : Bloomberg.

Des réglementations plus strictes sur les échanges cryptographiques

Malgré la répression contre les mineurs de crypto, les échanges de crypto souffraient également de la répression des régulateurs financiers du monde entier. Binance, la plateforme de trading crypto gérée par Zhao Chnagpeng, était l’un des échanges ciblés des régulateurs financiers mondiaux, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, Singapour, etc. Ces mesures ont forcé CZ à exprimer sa volonté de démissionner de son poste de PDG. Quelques mois plus tard, la plateforme d’échange crypto a embauché davantage de cadres supérieurs pour renforcer son pouvoir légal de répondre aux obligations de conformité.

Metaverse, une nouvelle étape du futur

D’autre part, en octobre, Meta (initialement appelé Facebook) a apporté un nouveau concept de la combinaison de la technologie et de l’avenir du métaverse. En décembre, le géant des médias sociaux a en outre annoncé que la société avait levé la politique d’interdiction de la publicité cryptographique.

Le métaverse principal fait référence au concept d’espace virtuel qui permet aux utilisateurs d’accéder à la réalité virtuelle, à la « réalité augmentée et à d’autres technologies », selon l’introduction du New York Post.

Les entreprises clés de Serval dans le secteur industriel se tournent vers Meta pour davantage d’innovation et de développement, notamment Grayscale et Morgan Stanley. Au contraire, Elon Musk n’a pas convaincu de l’intérêt du métavers ; Il a déclaré: « Je ne vois personne tenir un putain d’écran devant lui toute la journée et ne jamais vouloir partir », Musk a également critiqué le fait que Web3 serait « plus marketing que réalité ».

TVN

En 2021, les jetons non fongibles ont beaucoup attiré l’attention du public. Le NFT le plus important et le plus accrocheur à ce jour est venu d’une vente aux enchères de « Everydays: the First 5,000 days » de Beeple en mars, vendue pour 69,3 millions de dollars. La vente aux enchères a poursuivi une nouvelle vague d’innovations dans divers secteurs, tels que la politique, le monde universitaire, également promue par les entreprises et les parrainages.

De plus, de nombreux leaders d’opinion bien connus, dont Andy Murray, le cinéaste américain Kevin Smith, ont participé au marché du NFT. Les parties prenantes du NFT s’attendent à ce que le marché soit beaucoup plus actif au cours de l’année à venir.

Perspectives pour 2022

À l’approche de 2022, Huong Hauduc, conseiller juridique pour le courtage et l’échange d’actifs numériques BEQUANT, estime que la position de la Chine et des États-Unis continuera d’influencer principalement le développement du marché des crypto-monnaies, a-t-il déclaré :

« Les actions de la Chine, qu’elles continuent à sévir contre les crypto-monnaies ou qu’elles relâchent leur emprise sur l’espace des actifs numériques, seront un indicateur clé de la future réglementation dans le monde. Les États-Unis semblent évoluer au niveau fédéral, les maires acceptant les salaires en Bitcoin et les mineurs puisant dans une énergie moins chère, mais il reste à voir s’ils prendront les mesures audacieuses de leurs alliés en Amérique du Sud et verront Bitcoin ou d’autres devises. . comme Tether, comme monnaie légale. «

D’un autre côté, Hauduc suggère que « la voix appelant à une réglementation de la cryptographie, que ce soit pour une protection plus stricte des consommateurs ou simplement pour la clarté des règles pour les institutions, devient beaucoup plus forte ».

Au cours des 12 derniers mois, les experts ont observé que « les institutions signalent un changement dans leurs préférences et commencent à privilégier les actifs numériques par rapport à l’or comme actif de réserve », explique Loukas Lagoudis, PDG du fonds de couverture d’actifs numériques / cryptographie ARK36. Pour le comparer à des crypto-monnaies spécifiques, Ethereum devrait « continuer à gagner du terrain contre Bitcoin, du moins à moyen terme, car son importance pour les investisseurs institutionnels continuera de croître », a ajouté Lagoudis.

Il est prévu que « l’adoption soutenue des actifs numériques par les investisseurs institutionnels et leur intégration plus poussée dans les systèmes financiers existants seront les principaux moteurs de la croissance de l’espace crypto au cours de l’année à venir », a déclaré Lagoudis.

Source de l’image : Shutterstock