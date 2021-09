Revue d’accessoires: Inateck Ultimate Nintendo Switch Case

Image : La vie de Nintendo

Avec près de 90 millions de consoles Nintendo Switch à l’état sauvage et entre les mains de fans de jeux, il n’est pas étonnant que tant de fabricants d’accessoires se soient essayés à la création de leur propre solution de sac de transport. La protection de votre précieux système figure probablement en bonne place sur votre liste de priorités si vous êtes du genre à sortir votre Switch, vous avez donc besoin d’un étui qui fait bien le travail.

Le dernier cas qui a attiré notre attention est le “Ultimate Protective Nintendo Switch Case” d’Inateck. Il est conçu pour stocker votre console, ainsi que quelques morceaux et bobs supplémentaires, y compris vos cartouches et vos câbles, et bénéficie d’un concept de “protection à 360 °” qui voit des bulles douces mais fermes parsemer le bord du boîtier. Il est également agréable à regarder, arborant un design intelligent bien adapté à ceux qui cherchent à éviter les designs plus criards destinés à un public plus jeune.

Nous utilisons le boîtier depuis quelques jours maintenant, et c’est cette apparence élégante qui nous séduit le plus. Grâce à sa palette de couleurs grise et brune discrète et à sa poignée bien rangée, nous ne serions pas gênés de sortir cette chose dans un train ou lorsque nous commençons à nous ennuyer lors d’une réunion de famille. Il s’intègre également parfaitement dans les sacs à dos et autres, ce qui est toujours un plus.

Images : la vie de Nintendo

En ce qui concerne l’utilisation réelle de la chose, nous avons constaté que nous pouvions installer confortablement le Switch (Switch Lite et – on nous dit – les modèles Switch OLED peuvent également s’adapter à l’intérieur), une paire supplémentaire de Joy-Con, l’adaptateur secteur et jusqu’à 10 cartouches de jeu Switch. Nous avons également réussi à y insérer le câble HDMI, mais à ce stade, cela devenait un peu serré.

Incidemment, nous vous recommandons de faire face au Switch dans l’autre sens. Plus à ce sujet un peu plus bas. (Image: Nintendo Life)

Cette fonction de protection à 360° dont nous avons parlé est une bonne idée ; dans les images ci-dessous, vous pouvez voir à quel point la console est bien ajustée à l’intérieur du bord de la bulle. En fait, mettre le Switch à l’intérieur demande un peu de soin grâce à l’ajustement supplémentaire – vous devrez soigneusement écarter le boîtier ouvert d’une main pour faire glisser lentement le Switch.

Images : la vie de Nintendo

Notre seul reproche – et c’est mineur – est que le bord du boîtier est suffisamment doux pour qu’en le pressant par le haut, vous puissiez appuyer sur les boutons d’épaule de la console. De même, si vous avez les manettes de commande du Switch tournées vers le côté du boîtier (comme dans les images ci-dessus), les manettes peuvent être pressées et écrasées de l’extérieur. Faites un peu attention et tout ira bien, mais ne vous attendez pas à ce que votre Switch survive en étant assis trop de fois à l’intérieur du boîtier.

Image : La vie de Nintendo

Au moment d’écrire ces lignes, vous pouvez récupérer l’un de ces cas de la campagne Indiegogo d’Inateck pour 29 $ USD (environ 21 £), ce qui est en baisse par rapport à son prix habituel de 50 $. Nous aurions du mal à le recommander par rapport à d’autres options au prix fort (comme celles-ci et celles-ci), mais son apparence intelligente à elle seule suffirait à nous faire envisager un achat à la barre des 29 $.

Merci à Inateck d’avoir fourni le cas présenté dans cette revue.