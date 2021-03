Revue d’Apex Legends sur Nintendo Switch

En un sens, Apex Legends n’est pas le même jeu que celui que nous avons examiné en février 2019 – la liste des personnages jouables a doublé à 16, trois cartes complètes sont en rotation et plusieurs modes différents (y compris classés) sont inclus. Il y a aussi une histoire qui est livrée chaque semaine via des changements de carte et des bandes dessinées qui ont construit la tradition du jeu. Des fonctionnalités supplémentaires ont été mises en œuvre, telles que des clubs auxquels les joueurs peuvent adhérer, un support cross-play et des événements à durée limitée. En plus de tout cela, le contenu saisonnier introduit des méta-changements substantiels, des défis quotidiens / hebdomadaires et des passes de bataille enrichissantes, transformant Apex Legends en quelque chose de plus grand.

Et pourtant, malgré ces ajustements, le cœur d’Apex Legends reste intact. Il s’agit toujours d’une bataille royale basée sur une équipe qui encourage le travail d’équipe avec un excellent système de ping, où vous commencez chaque match en choisissant parmi une liste de personnages héros possédant des capacités uniques afin de remplir différents rôles au combat. Les principes fondamentaux qui ont permis à Apex Legends de fonctionner si bien lors de son lancement initial n’ont pas changé plus de deux ans plus tard.

Tout cela pour dire qu’Apex Legends est toujours très amusant et vaut la peine de sauter si vous ne l’avez pas encore fait. Et maintenant, vous pouvez le faire sur Nintendo Switch. Mais juste parce que tu peut jouer à Apex Legends sur Switch ne signifie pas que vous devrait. Ce port fonctionne, mais seulement dans le sens le plus vague du terme; c’est la pire façon de jouer à Apex Legends.

Au crédit du développeur Panic Button (un studio responsable d’une douzaine de ports Switch, dont Rocket League, Doom et Wolfenstein II: The New Colossus), je suis étonné qu’Apex Legends fonctionne sur Switch. Il s’agit d’un jeu multijoueur en ligne qui accueille jusqu’à 60 joueurs dans un match, chacun se déroulant sur de très grandes cartes. Je n’ai eu qu’un seul accident en cinq heures avec le port; c’était pendant le processus de sélection des personnages, et le Switch a réussi à redémarrer le jeu assez rapidement pour que je rejoigne mon équipe juste au moment où nous nous posions sur le sol. Et si je peux me vanter humblement une seconde, nous avons quand même remporté ce match.

Rien de tout cela ne change le fait que l’on a l’impression que le commutateur le fait à peine fonctionner. Sur Switch, Apex Legends cible une résolution de 720p lorsqu’il est ancré et de 576p sur un ordinateur de poche – des chiffres qui ressemblent étroitement aux résolutions de la Xbox One de base, qui cible également 720p mais peuvent être insuffisants. Cependant, ce n’est pas la même chose, car le port Switch ne parvient apparemment à atteindre ces résolutions qu’en compromettant les détails graphiques, la distance de tirage et la vitesse à laquelle les actifs sont chargés. Donc, sur Switch, vous verrez peut-être un bâtiment au loin, mais il n’aura pas à peu près le même niveau de détails graphiques que dans les autres versions du jeu. Et en plus de cela, bien que le port Switch cible 30 images par seconde, vous pouvez dire qu’il descend en dessous.

C’est une façon très technique et gobbledygook de dire qu’Apex Legends semble confus sur Switch, qu’il soit connecté ou sur ordinateur de poche, en particulier par rapport à sa lecture sur Xbox One X, PS4 Pro, Xbox Series X | S, PS5 ou PC.

Maintenant, au niveau de la surface, cela signifie simplement que le port Switch est moins joli, ce qui n’a pas de ramifications de gameplay (mais me rend toujours triste). Quand j’ai allumé le jeu pour la première fois et que j’ai regardé Kings Canyon, je n’ai pas pu m’empêcher de marmonner: « Regarde comment ils ont massacré mon garçon. » Mais de manière plus substantielle, ces inconvénients de résolution et de fréquence d’images vous désavantagent lorsque vous vous battez contre quelqu’un qui joue sur un autre système – car, sur Switch, il est plus difficile de voir les gens de plus loin et c’est plus difficile de discerner les balles individuelles. Dans une bataille royale au rythme rapide comme Apex Legends, la connaissance est le pouvoir et la capacité de prendre des décisions en une fraction de seconde avec les informations dont vous disposez peut être primordiale pour réussir – et c’est juste plus difficile à faire sur Switch, ce qui peut entraîner des pertes frustrantes. lorsque vous participez à un match avec des joueurs Xbox, PlayStation ou PC.

À titre d’exemple, regardons les armes à feu. Dans Apex Legends, les armes à feu qui sont généralement les plus puissantes sont celles à tir semi-automatique. Vous obtenez une cadence de tir plus lente en échange d’une puissance de feu accrue, ce qui vous encourage à prendre votre temps pour viser au lieu de simplement appuyer sur la gâchette. Cela vous donne des options: si, par exemple, vous transportez des munitions lourdes, voulez-vous utiliser le M600 Spitfire et précipiter les ennemis avec une rafale de balles ou compter sur le répéteur 30-30 où chaque balle individuelle peut être chargée si vous attendez un souffle entre les coups. Mais sur Switch, où la fréquence d’images fluctue régulièrement en dessous de 30 ips, il peut s’avérer difficile de prendre des photos avec quelque chose comme le répéteur 30-30 qui repose sur la précision, car votre image ne suit pas le rythme pour suivre avec précision leurs mouvements et leurs animations, ce qui il est plus difficile d’aligner les plans. C’est moins un problème à courte distance où la précision précise importe moins et le suivi des cibles est plus facile. Mais à cette distance, les armes automatiques comme le Spitfire excellent généralement sur les 30-30.

Et d’accord, comme le souligne Phil Hornshaw dans la revue originale Apex Legends de GameSpot, la méta de ce jeu est naturellement biaisée vers les armes à courte portée comme les fusils de chasse, vous vous battrez probablement régulièrement de toute façon. Mais il y a des situations où une arme semi-automatique de moyenne à longue portée est préférable. Sur Switch, où je n’ai pas vraiment cette option, il semble qu’il y ait un avantage injuste pour quiconque dans le match joue sur Xbox, PlayStation ou PC.

Heureusement, vous pouvez désactiver le jeu croisé, mais cela vous limite. Le bassin de joueurs avec lesquels vous pourrez faire correspondre sera considérablement plus petit, ce qui augmentera la probabilité que le jeu ait du mal à vous connecter à des joueurs aux compétences similaires. Cela pourrait signifier que de temps en temps, vous aurez soit un temps d’attente plus long pour entrer dans un jeu, soit vous serez rapidement mis en correspondance avec des joueurs qui ne seront pas de relever un défi satisfaisant ou qui se révéleront trop frustrants pour vous. à prendre. Et bien sûr, si vos amis jouent déjà sur d’autres plateformes, désactiver le cross-play signifie que vous ne pouvez pas faire équipe avec eux. Ainsi, bien que la désactivation du jeu croisé soit une option, ce n’est pas une solution satisfaisante au problème global: le Switch n’est tout simplement pas le moyen idéal de jouer à Apex Legends.

Vous avez déjà joué avec un Octane qui joue un peu trop et sauter agressivement les pads vers deux équipes qui se battent alors qu’il serait bien plus intelligent d’attendre calmement une ouverture idéale? C’est moi. Je suis cet Octane.

Compte tenu de la nature rapide des combats d’Apex Legends, il peut également être un peu difficile de jouer avec les contrôleurs Joy-Con du Switch. Heureusement, je n’ai pas trop de dérive sur ma paire, mais les sticks analogiques se sont quand même révélés être un problème frustrant pour les exigences concurrentielles du jeu, en particulier en mode portable, ce qui semble être une façon très artificielle de jouer à un jeu de tir à la première personne. . Le contrôle de mouvement (qui est activé par défaut) n’aide pas – en fait, c’est pire. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau de précision dont vous avez besoin pour un jeu de tir à la première personne compétitif comme Apex Legends en utilisant votre commutateur ou votre contrôleur pour déplacer la caméra. Mon plaisir du port Switch s’est énormément amélioré une fois que j’ai commencé à utiliser une manette de jeu / contrôleur approprié (un contrôleur sans fil amélioré PowerA dans mon cas).

Et sur cette note, j’ai eu des moments de plaisir à jouer à Apex Legends sur Switch. Panic Button a réussi à prendre un jeu que j’aime et à le faire fonctionner assez bien sur la console hybride de Nintendo. Je ne veux pas continuer à jouer sur Switch avec ses nombreuses concessions techniques (et je ne veux pas non plus que de nouveaux joueurs soient présentés à Apex Legends de cette façon), mais ce port est – dans son état actuel – un dernier recours décent. Si votre seul moyen de jouer à Apex Legends est sur Switch, vous avez maintenant cette option. Sachez simplement que vous vous inscrivez pour quelque chose de moins qu’idéal.