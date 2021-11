Revue d’art : Allison Kemmerer, nouvelle directrice de la Addison Gallery of American Art

Addison d’Andover obtient une correction de cap après son précédent leadership comateux.

La raison est rare, les dingues pleurnichards en abondance désolée et grinçante. Ce n’est pas un embarras de richesse mais un embarras de stupide. Le climat de notre planète vieille de 4 milliards d’années, que certaines personnes pensent réellement pouvoir changer, le COVID, et ce qu’on appelle l’antiracisme, qui est tout simplement un vieux racisme lucratif, font partie des fausses religions enracinées dans la manie de l’apocalypse. Je suis dans la phase froide de mon radotage. Je suis reconnaissant pour beaucoup de choses, grandes et petites. Aujourd’hui et samedi, j’écrirai sur ceux qui sont les plus opportuns.

Je prends note en particulier de la nomination d’Allison Kemmerer au poste de directrice de l’Addison Gallery of American

(Photo : Brian T. Allen)

