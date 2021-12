Revue d’art : Collection de la Société hispanique d’Amérique

En pleine rénovation, le musée se remet doucement sur pied.

compte ma visite à la Hispanic Society of America jeudi comme un cadeau de Noël pour moi. Une partie est ouverte – pour la première fois depuis 2017 – pour une exposition intitulée Gilded Figures: Wood and Clay Made Flesh. Il montre la collection du musée de sculptures polychromes peintes espagnoles et coloniales réalistes d’environ 1500 à 1800. C’est un beau spectacle.

J’écris sur la Société hispanique chaque fois que je le peux. C’est fabuleux, avec la meilleure collection d’art espagnol, de livres rares et de manuscrits hors d’Espagne. Après autant de pagaille et d’épuisement des dotations qu’une grande institution pourrait le faire, …

