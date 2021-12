Revue d’art : Musée d’art de la Nouvelle-Orléans

Comment NOMA, en commençant sans art, a cultivé les habitants pour construire un lieu unique et torride : Partie 1.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

‘L

aissez les bon temps rouler », ai-je fredonné alors que mon avion atterrissait à la Nouvelle-Orléans. J’ai trouvé de bons moments à la Nouvelle-Orléans dans ma propre tête d’œuf, à la manière d’une souris d’église, en allant principalement dans les musées. Je pense que le Big Easy a dû soupirer, sinon sangloter, de déception. Peu de matière première en moi. Le jazz c’est bien, mais Chopin c’est mieux, et je me couche tôt. Mes jours de clubbing sont non seulement révolus mais ne se sont jamais produits.

Chaque jour, j’étais dehors vers sept heures, sept heures du matin, c’est-à-dire le quartier français pour moi tout seul, à l’exception de la petite armée qui arrosait les rues et les trottoirs

(Photo de R. Alokhin)

…