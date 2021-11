Revue de Battlefield 2042 – quelques gros patchs loin de la grandeur

Il y a une entreprise de logistique fictive dans Battlefield 2042. Vous pouvez voir ses conteneurs d’expédition parsemés sur les énormes cartes du jeu, arborant le nom de l’entreprise : « Ship It ». Cela ressemble à un méta-commentaire sur l’état du jeu.

« Expédiez-le », si vous n’êtes pas familier, est la terminologie du développement de jeux pour faire connaître un jeu au public. « Un jeu n’est jamais terminé, il est simplement expédié », dit le proverbe. Certains bogues sont marqués comme livrables avant la sortie – des problèmes avec lesquels les développeurs peuvent vivre au lancement, peut-être dans le but de les corriger via des correctifs post-lancement – ​​et Battlefield 2042 en a beaucoup.

L’invite à l’écran pour recharger vos armes reste souvent collée à l’interface utilisateur comme l’un de ces petits flotteurs oculaires suspendus dans votre vision périphérique. Lorsque vous appelez un ennemi, votre soldat dit des choses comme « assurer cet ordre » et « ignorer ce char », ce qui n’est pas très utile lorsque vous voulez que les gens suivent cet ordre et tirent des roquettes sur ce char. Lorsque vous voyez des ennemis et des alliés courir à distance, ils ne s’animent pas et glissent simplement sur l’écran comme s’ils auditionnaient pour le prochain Paper Mario. L’aéroglisseur peut conduire sur le côté des gratte-ciel. Si vous mourez près d’un mur, vos alliés ne pourront pas vous réanimer. Parfois, votre main se plie autour de votre tête lorsque vous vous allongez. Il y a des gels, des plantages et des chutes d’images.

Malgré tout cela, Battlefield 2042 est toujours un retour en forme pour la série de tirs de Dice. C’est chaotique, hilarant et tendu – tout ce qu’un jeu Battlefield devrait être. Il regorge également de contenu, de l’offre principale de All Out Warfare à Hazard Zone et Battlefield Portal. Il n’a peut-être pas de campagne solo, mais Battlefield est de toute façon notoirement mauvais. Dice a concentré toute son attention là où cela compte cette fois – sur le multijoueur.

En dehors des nombreux bugs, Hazard Zone est la partie la plus faible de ce package. Semblable à Hunt: Showdown, il présente plusieurs escouades sur une grande carte, toutes rivalisant pour récupérer des ressources et extraire avec leur butin. En plus d’affronter d’autres escouades qui veulent voler tout ce que vous avez acquis, il y a aussi des équipes d’IA à combattre. C’est certainement plus intéressant que Firestorm – le point de vue de Battlefield sur le genre battle royale – mais il semble un peu jetable par rapport à tout le reste et s’éteindra probablement rapidement.

Battlefield Portal s’en sort mieux. En plus de permettre aux joueurs de créer des jeux personnalisés avec leurs propres règles, Portal propose une gamme de cartes, de véhicules et d’équipements des jeux Battlefield précédents (fonctionnalité Bad Company 2, Battlefield 3 et Battlefield 1942 au lancement). Les serveurs personnalisés sont principalement remplis de fermes XP où les joueurs abattent des robots pour déverrouiller toutes les armes en multijoueur, mais je peux voir que cela devient énorme lorsque les joueurs se familiarisent avec les outils de création. Pour l’instant, les listes de lecture officielles de Dice où vous pouvez profiter des matchs classiques sur des cartes remasterisées sont là où le plaisir est au rendez-vous. C’est aussi cool de pouvoir changer de rythme quand vous le souhaitez – une minute, vous piratez une sentinelle dans une guerre à venir et la suivante, vous bercez un M1 Garand pendant que des Spitfires volent au-dessus de vous.

Pour l’offre principale, il y a sept cartes (absolument énormes). Dans Conquest, deux équipes s’affrontent pour contrôler les zones. Dans Breakthrough, une équipe attaque tandis que l’autre défend, et chaque fois que l’équipe attaquante détient les deux zones en même temps, l’équipe en défense est repoussée vers la zone suivante où elle doit à nouveau les retenir. Des deux modes, Breakthrough est le plus remarquable.

Conquest est un mode Battlefield traditionnel qui tient toujours, mais il peut être frustrant de parcourir de grandes portions de la carte, de mourir et de devoir tout refaire avant de se battre. Il est également difficile de savoir où se trouve l’ennemi, car les gens peuvent apparaître dans n’importe quel territoire capturé, à leur base, et même sur leurs coéquipiers et à l’intérieur de certains véhicules. Ajoutez des wingsuits, des grappins et des parachutes dans le mélange et cela devient rapidement une surcharge sensorielle. C’est bien, mais Breakthrough est plus pur.

Non seulement vous combattez dans des sections de la carte une à la fois, mais c’est une véritable guerre de première ligne. Chaque équipe a un côté spécifique, et les batailles concernent le flux et le reflux de cette ligne. C’est comme un tir à la corde, mais avec des lance-roquettes, des chars et des hélicoptères. Parfois, une équipe sournoise flanque le dos, l’équipe en défense fait appel à des soldats pour faire face à la menace et la ligne de front s’effondre en conséquence. Lorsque vous faites partie de l’équipe qui a changé le résultat du match, c’est passionnant, en particulier sur les consoles et les PC de la génération actuelle, où il y a 128 joueurs par match.

Les sept cartes principales sont soigneusement conçues pour tirer parti de Breakthrough, canalisant les équipes vers des points d’étranglement naturels ou obscurcissant les zones de réapparition avec des points de vue. C’est un mode où prendre une seule colline peut inverser la tendance. Des canyons de glace grandioses aux déserts poussiéreux adossés à des gratte-ciel scintillants, les cartes sont aussi impressionnantes que les batailles qui s’y déroulent.

L’une des choses qui ont rendu le genre Battle Royale populaire était la façon dont vous créez des souvenirs dans de petites poches des cartes. En raison de la nature aléatoire de la zone qui rassemble les joueurs, les matchs se terminent à chaque fois dans un endroit différent – ils vous obligent à vous battre sur un terrain étranger. Combinez cela avec un large ensemble d’outils et des largages d’armes aléatoires, et chaque combat est distinct. Battlefield 2042 capture quelque chose de similaire. Grâce aux agents – des soldats uniques qui ont des équipements tactiques différents, des tourelles aux wingsuits – à la taille des cartes, et aux véhicules et gadgets proposés, il n’y a jamais deux combats qui se ressemblent. Je n’ai pas non plus joué un seul match où quelque chose ne m’a pas fait crier de surprise dans le micro.

Dice a toujours compris que c’est ce qui rend Battlefield spécial. Battlefield 4 a connu des « évolutions », qui étaient des moments grandioses qui ont modifié le terrain de jeu. Dans l’un, vous avez pu renverser un gratte-ciel à part entière. Ceux-ci reviennent sous la forme de lancements de fusées spatiales et de conditions météorologiques dangereuses, des tornades aux tempêtes de sable. Vous pourriez vous battre avec un soldat ennemi seulement pour qu’il soit soudainement écrasé par une jeep qui vient d’être crachée par un cyclone, ou peut-être serez-vous vous-même entraîné dans les airs avant de vous envoler, d’atterrir derrière une escouade ennemie et les abattre. En plus des opérateurs, c’est juste un autre ingrédient qui rend les matchs dynamiques.

Alors que les nouveaux opérateurs changent la sensation du jeu principalement pour le mieux, ouvrant plus de considérations tactiques en dehors des archétypes habituels de médecin, ingénieur, assaut et tireur d’élite, ils ont un coût. Il est difficile de distinguer les alliés des ennemis d’un coup d’œil – tout le monde se ressemble. C’est aussi un peu choquant d’être constamment assassiné par son propre sosie. Ensuite, il y a le fait que les cours ne sont plus vraiment une chose. Vous pouvez toujours être ingénieur, médecin, etc., mais vous êtes libre d’utiliser n’importe quel équipement ou arme pour chacun. Vous pourriez être un personnage de soutien et porter un kit de tireur d’élite, si vous le vouliez. Lorsque vous voyez un coéquipier avec un symbole de munition au-dessus de sa tête, cela devrait être un indicateur qu’il est de soutien – il transporte des munitions et vous pouvez lui demander des balles. Ce n’est pas forcément le cas dans Battlefield 2042 et cela nuit à la lisibilité et au travail d’équipe.

Dice a également remanié le gameplay enclin pour celui-ci. Le développeur s’est perfectionné dans Battlefield V, vous permettant de vous tordre et de tirer depuis votre dos et de pivoter sur le sol. Pour une raison quelconque, l’équipe est revenue à une version moins raffinée qui vous permet uniquement de vous allonger sur le ventre.

Je peux voir beaucoup de changements d’équilibrage dans le jeu dans un proche avenir. Les aéroglisseurs sont actuellement plus efficaces qu’un char pour entrer et faire des dégâts. Ils prennent plusieurs roquettes à détruire et vous ne pouvez pas tirer sur le conducteur à travers la fenêtre, contrairement à la jeep. Ils dominent la zone de guerre et ont besoin d’un gros vieux nerf. Le temps de tuer pourrait également être réduit, car de nombreuses armes semblent inefficaces dans l’état actuel du jeu. Ce sera aussi bien d’avoir un tableau de bord – vous savez, comme presque tous les tireurs jamais créés ? Je comprends que Dice veut encourager le jeu désintéressé, mais il est bon de savoir comment vous vous situez personnellement par rapport aux 127 autres joueurs.

C’est tout à fait approprié (et sexy !) que j’ai ouvert cette critique en parlant d’une entreprise de logistique, car créer un jeu triple A au milieu d’une pandémie est une tâche herculéenne. Vous pouvez voir les cicatrices d’un développement troublé tout au long du jeu, comme les marques laissées après une course de mitraillage d’un hélicoptère Apache. Battlefield 2042 aurait certainement pu faire avec quelques mois de plus de développement, mais la majorité de ses problèmes peuvent être résolus par des correctifs. Le cœur de ce qui est ici est le meilleur que la série ait été depuis Battlefield 4, et cela ne fera que s’améliorer avec le temps.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

