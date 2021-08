Revue de Douze Minutes | VG247

Une puissante ode aux jeux d’aventure classiques avec des intrigues plus comparables à une série télévisée limitée, Douze minutes est une offre passionnante – bien qu’elle présente des lacunes si courantes qu’elles pourraient être considérées comme des tropes de genre.

Twelve Minutes n’est pas un jeu qui nécessite une explication particulièrement complexe de sa conception. C’est un jeu d’aventure narratif raconté du haut vers le bas. Vous incarnez un mari rentrant à la maison pour découvrir deux choses choquantes : premièrement, un homme prétendant être un flic qui frappe à la porte en disant que votre femme est recherchée pour meurtre, et deuxièmement, le fait que vous soyez dans une boucle temporelle. L’heure est réinitialisée au moment où vous êtes entré dans l’appartement toutes les 12 minutes. La même chose se produit si vous mourez d’une manière ou d’une autre ou si vous êtes gravement blessé.

C’est une prémisse intrigante qui mène à des concepts de conception de jeux réfléchis et passionnants. Twelve Minutes est un jeu d’information ; la connaissance, c’est le pouvoir, et donc parce que vous êtes piégé dans une boucle temporelle, vous pouvez utiliser chaque boucle pour en apprendre un peu plus sur la situation actuelle afin de mieux progresser lors de la prochaine exécution.

Cela signifie que bien que le jeu se déroule en boucles de douze minutes et se déroule presque entièrement dans trois petites salles, l’expérience complète vous prendra des heures; J’ai vu plusieurs “fins” différentes et j’ai plus de dix heures sur mon horloge de jeu.

La structure en boucle pourrait vous inciter à faire des choses choquantes. Vous êtes clairement du côté de votre femme, mais que se passe-t-il si elle tient quelque chose sur elle qui pourrait être un indice ? Eh bien, vous pourriez la droguer, ou même la poignarder et la tuer, pour fouiller son corps – puis réinitialiser la boucle. Assez tard dans l’expérience, j’ai découvert qu’une façon nouvelle et brutale de réinitialiser la boucle – et j’ai même remarqué que le protagoniste change la façon dont il effectue cette action en apprenant des expériences passées.

Il y a quelque chose de brillant mais d’horrible à ce sujet conceptuellement; un personnage faisant des choses terribles et impensables simplement parce qu’il sait qu’elles n’auront pas vraiment d’importance à la fin. L’ardoise est toujours essuyée – mais il se souvient aussi toujours des horreurs qu’il a commises. Vous faites l’expérience de ce personnage qui commence à s’effilocher et vous le ressentez un peu vous-même.

Le mystère progresse grâce à l’utilisation de tropes et de mécanismes de jeu d’aventure simples. Vous pouvez pointer, cliquer et faire glisser pour interagir avec des objets afin de ramasser, d’examiner et d’utiliser des éléments sur des personnes ou des éléments de l’environnement.

L’utilisation d’un couteau sur une personne aura un effet évident. L’utilisation de somnifères sur une tasse signifie que si quelqu’un en boit, il s’étouffe. Les tiroirs peuvent être fouillés. Les téléphones peuvent être utilisés si vous connaissez les numéros à appeler – naturellement, une pensée immédiate sera d’appeler la police. Et, bien sûr, vous pouvez parler aux gens – interroger votre femme et le flic pour obtenir des informations qui peuvent ensuite être utilisées dans la prochaine boucle, soit pour prouver que la réinitialisation de l’heure est en cours, soit pour pousser à d’autres révélations.

Tout est plutôt intelligent, et ce qui est le plus agréable dans le jeu, du chat à d’autres médias qui l’examinent également, c’est qu’il y a clairement plusieurs chemins vers de nombreuses informations clés tout au long de l’histoire. Vous travaillez à votre manière à travers les problèmes en fonction de votre propre logique interne, et cela peut conduire au même résultat que les autres, mais vous pouvez atteindre chaque rythme de l’histoire de manières très différentes. Incidemment, c’est pourquoi ce n’est pas un jeu pour lequel vous devriez suivre un guide – si vous êtes bloqué, recherchez des indices plutôt que des instructions, car ils vous aideront à trouver votre propre solution qui corresponde correctement à ce que vous avez fait. loin.

Là où Twelve Minutes se débat, c’est à la manière d’un jeu d’aventure typique : parfois, la solution demandée par le jeu ne correspond pas à votre logique. Quelques fois, je me suis échoué même si j’avais la réponse au mystère actuel simplement parce que je ne présentais pas cette réponse au bon moment ou de la bonne manière – et c’est frustrant. C’est le genre de chose qui a toujours prévalu dans le genre, de la difficulté à trouver la déclaration à laquelle s’opposer dans Ace Attorney à des situations plus organiques comme celle présentée ici – mais cela peut être un peu déprimant. Au moins une fois le jeu sorti, contrairement à moi en pré-version, vous pourrez rechercher quelques indices sur Google.

De même, le test est la boucle elle-même. Une partie de la nature du jeu est que vous voyez les mêmes scènes à plusieurs reprises – mais le saut de dialogue en avance rapide a une utilité limitée, et c’est parfois pénible de devoir s’asseoir encore et encore dans les mêmes scènes. À un moment donné, j’étais coincé, mais je savais que le moment où je devais prendre des décisions différentes arrivait tard, environ sept ou huit minutes après le début de la boucle. Je ne pouvais pas passer à ce moment, cependant, car je devais préparer les choses pour que la scène se déroule d’une manière spécifique. Parce que j’étais coincé et que j’expérimentais, j’ai dû mettre en place cette scène une dizaine de fois, en répétant les mêmes actions et en écoutant une grande partie du même dialogue tout le long. J’ai pu faire l’un des quelques moments limités de «voyage rapide» pour passer au moment de l’arrivée du flic à mi-chemin – mais quand même, la répétition était assez brutale.

J’ai l’impression que c’est au moins en partie un choix conscient de la part des développeurs. Le but du jeu est de s’imprégner de ces moments à travers la répétition, et une partie de la frustration du protagoniste s’infiltre en vous alors que vous êtes tous les deux obligés de rechaper l’ancien terrain. Mais le revers de la médaille est qu’à quelques reprises, j’ai arrêté de jouer au jeu pendant un certain temps simplement parce que j’étais fatigué de me répéter – ce qui ne me semble pas idéal.

L’avantage est ôté d’une partie de ce problème grâce à de solides performances, au moins. Douze minutes fait appel aux stars hollywoodiennes James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe, qui ont tous réalisé de bonnes performances. Ce sont des personnages avec plus de nuances que vous ne le pensez d’abord – bien que certaines des caractérisations soient aussi subtiles qu’un marteau. Une grande partie du jeu est kubrickesque, ou hitchcockienne – mais peut-être pas tant les personnages.

Twelve Minutes présente finalement une expérience fascinante et passionnante qui vaut largement le prix d’entrée. Il a des choses intéressantes à dire à travers sa vanité de base en boucle, et cela taquinera votre cerveau plus de quelques fois – parfois véritablement, parfois à travers des exigences légèrement bon marché pour progresser. J’admets aussi que j’étais moins fan de la suite de l’histoire – mais cela ne veut pas dire que je n’étais pas accro. Le voyage compte plus que la destination, après tout – et c’est un voyage captivant.

Divulgations : Testé sur PC (Steam) ; voir les spécifications de l’examinateur sur la Gear List. Révisé via une copie du jeu fournie par l’éditeur.