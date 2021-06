Revue de Final Fantasy 7 Remake Intergrade pour PS5: Yuffie arrive pour Shinra

Cela fait un peu plus d’un an que Final Fantasy 7 Remake a finalement été lancé sur PS4, et après près de deux décennies de rumeurs, l’attente en valait la peine. Maintenant, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la version de Remake pour la PS5, est là (si vous essayez toujours de mettre la main sur l’une de ces consoles, consultez notre guide de réapprovisionnement PS5), promettant de profiter pleinement de la puissantes performances de la nouvelle console tout en offrant du contenu bonus. Non seulement nous obtenons un jeu amélioré pour les consoles de nouvelle génération, mais nous obtenons également le DLC INTERmission, qui présente un personnage auparavant sous-utilisé.

Final Fantasy 7 Remake nous a complètement terrassés, mais Intergrade continuera-t-il à impressionner? Lisez à l’avance pour le savoir.

Intergrade du remake de Final Fantasy 7 :

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

En bout de ligne : Final Fantasy 7 Remake est, de loin, le meilleur remake auquel j’ai jamais joué, même s’il était basé sur un jeu vraiment fantastique. Si vous ne l’avez pas déjà récupéré, vous devez absolument vous procurer Intergrade pour la PS5. Si c’est le cas, vous pouvez récupérer le DLC INTERmission séparément pour quelques chapitres de plaisir avec le ninja Wutai préféré de tous, Yuffie Kisaragi !

Le bon

Matériel original Des combats rapides et engageants Légèreté

Le mauvais

Un DLC trop court existe dans un fichier de sauvegarde séparé Un peu trop léger par rapport à Remake

Final Fantasy 7 Remake Intergrade : ce que vous allez adorer

Final Fantasy 7 Remake Intergrade est une version améliorée de Final Fantasy 7 Remake spécifiquement pour la PS5. Il propose des textures, un éclairage et des environnements d’arrière-plan améliorés, ainsi que de nouveaux modes graphiques et de performances qui donnent respectivement la priorité à 4K et 60 FPS. Remake était déjà un jeu incroyablement beau, mais les développeurs se sont clairement amusés avec le logiciel mis à niveau. Je n’irais pas jusqu’à dire que cela vaudrait la peine d’acheter une deuxième copie, d’autant plus que les joueurs qui possèdent déjà Remake pour la PS4 obtiennent la mise à niveau gratuitement, mais cela vaut vraiment le prix catalogue si vous ne possédez pas déjà il.

Catégorie Nom du jeuXXX Titre Final Fantasy 7 Remake Intergrade Développeur Square Enix Éditeur Square Enix Genre Action RPG Version PlayStation PlayStation5 Taille du jeu 81,39 Go Temps de jeu 40 heures DLC Temps de jeu 5 heures Joueurs Joueur unique PlayStation Now Pas de prix de lancement 70 $

Le vrai bijou d’Intetrade, cependant, est qu’il est livré avec Final Fantasy 7 Remake Episode INTERmission, qui est un tout nouveau contenu axé sur un personnage que nous n’avons pas pu rencontrer dans Remake, Yuffie Kisaragi. INTERmission a été conçu exclusivement pour la PS5 et propose des graphismes, de la musique et des doublages incroyables, en plus d’être très amusant à jouer. Si vous avez déjà Remake, vous pouvez acheter INTERmission en tant que DLC séparé.

Yuffie était un personnage facultatif dans l’original Final Fantasy 7 et elle est depuis apparue dans Before Crisis, Dirge of Cerberus et plusieurs entrées de la série Kingdom Hearts. Cependant, malgré sa popularité et ses apparitions fréquentes, peu d’attention lui a été accordée. Heureusement, Intergrade et INTERmission changent cela, donnant à Yuffie un rôle principal dans quelques nouveaux chapitres de contenu entièrement original.

Les fans de Remake qui attendaient (pas si) patiemment plus d’informations sur le prochain jeu Final Fantasy 7 seront ravis d’avoir un peu plus de temps à Midgar, tandis que les fans de la série dans son ensemble apprécieront de faire connaissance avec ce jusque-là négligé. personnage. Bien que Remake ait fait un travail fantastique en intégrant de nouveaux personnages et éléments à l’histoire existante, INTERmission nous emmène à des événements qui n’étaient que suggérés dans les jeux précédents et nous donne la chance de vraiment connaître Yuffie. Et laissez-moi vous dire que Yuffie est un voyage.

Bien que le ninja Wutai ait toujours été un paquet de soleil et d’énergie, elle n’a jamais été aussi vive. Cela est dû en partie aux graphismes époustouflants de Remake, rendus d’autant plus incroyables avec la PS5. Cependant, plus que les graphismes, l’incroyable jeu de voix de Suzie Yeung est ce qui motive INTERmission. Yeung donne vie à Yuffie avec tant de dynamisme, ce qui convient à son impressionnante filmographie dans des anime comme Tenkuu Shinpan, Wonder Egg Priority et d’autres.

J’ai aussi particulièrement aimé la façon dont INTERmission a incorporé le style de combat de Yuffie. En tant que grand fan de RPG au tour par tour et de Final Fantasy 7 original, j’étais sceptique quant à la façon dont les gens de Square Enix équilibreraient le jeu original avec le système de combat actif de Remake. En fin de compte, ils ont fait un travail remarquable, mais la façon dont Yuffie gère la bataille fait même honte.

Dans l’original, Yuffie’s servait principalement de voleur. Elle était utile pour mettre la main sur des objets rares qui ne pouvaient être volés qu’à certains boss. INTERmission se concentre sur son rôle de ninja, sinon plus, et cela fonctionne à merveille. Les batailles actives reflètent vraiment l’agilité et les attaques rapides de Yuffie. Elle peut aussi voler des trucs – en fait, l’arc de l’histoire consiste à voler la “matéria ultime” de Shinra – mais lancer à la fois un shuriken et Yuffie sur les différents monstres et les hommes de main de Shinra est bien plus amusant.

Une autre grande victoire pour INTERmission est Sonon, le partenaire Wutaian de Yufie. Sonon est plus âgé que Yuffie et même lui-même en tant que grand frère pour elle, le tout sans la condescendre. Il appelle son patron et il le pense, laissant Yuffie profiter des projecteurs. C’est aussi un personnage bien développé et agréable à part entière. Bien qu’INTERmission soit définitivement l’arc de Yuffie, j’aimerais voir plus de Sonon dans les prochains jeux.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: ce qui n’est pas si génial

Bien que Final Fantasy 7 Remake Intergrade et le DLC INTERmission soient fantastiques, il existe certains inconvénients. Pour commencer, INTERmission correspond très bien au personnage de Yuffie, avec toute la légèreté et l’humour auxquels on peut s’attendre, mais cela pourrait laisser les joueurs un peu confus, surtout si Remake est frais dans l’esprit.

Remake a eu ses moments humoristiques à coup sûr (qui peut oublier Cloud disant sincèrement à Wedge, “Désolé pour ton cul”?). Cependant, au cœur de Final Fantasy 7 Remake, il s’agit d’une société sans âme appelée Shinra Electric Power Company qui aspire littéralement la vie de la planète et empoisonne, tue ou rend malheureux quiconque se mettait sur leur chemin. Shinra a rasé une ville entière d’innocents essayant de tuer les protagonistes. Beaucoup de gens qui vivaient déjà dans une pauvreté abjecte sont morts au cours du match. L’INTERmission, en revanche, est plus biaisée vers la fin légère. Yuffie passe la première moitié de ce DLC déguisé en Moogle, après tout.

Plus que l’énergie de Yuffie, une partie de l’amusement idiot s’est déversée dans ses interactions avec d’autres personnages. Bien que Yuffie évite intentionnellement les personnages principaux de Remake pour se concentrer sur sa mission, elle a la possibilité d’interagir avec de nombreux PNJ, tels que Wymer qui essaie de recruter Yuffie pour la surveillance de quartier, et Wedge qui ne peut pas prendre un arrêter de calmer ses chats pour jouer au mini-jeu CCG. Certains de ces PNJ, comme Johnny et Roche, étaient déjà assez exagérés, mais toutes ces interactions semblaient un peu trop amusantes, compte tenu de la nature de Remake.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de moments très sérieux, y compris un qui m’a fait pleurer. C’est toujours dans le même monde sombre de Remake et Square Enix n’a pas tiré son épingle du jeu. À certains égards, j’ai trouvé les moments tragiques d’INTERmission encore plus durs parce que quelques heures plus tôt, Yuffie avait fait le tour de la ville dans sa tenue Moogle.

Et ce n’est pas seulement l’ambiance qui sépare le jeu de base et le DLC. Que vous achetiez Intergrade ou simplement le DLC INTERmission, votre temps avec Yuffie existe dans un fichier de sauvegarde séparé et elle n’interagit pas avec les personnages principaux de Remake. Les invocations et l’équipement que vous gagnez dans l’un ne se reportent pas sur l’autre et les histoires sont largement indépendantes les unes des autres. Il sera intéressant de voir comment Square Enix gère la prochaine entrée de la série grâce à ce développement. J’espère que tout le temps et les efforts consacrés à la construction de ces personnages seront reportés sur la suite, mais pour l’instant, INTERmission est seul.

La plus grande plainte que j’ai à propos d’Intergrade, cependant, est la longueur du DLC INTERmission. Bien qu’INTERmission soit en fait un DLC, il est étonnamment court. Même en complétant toutes les quêtes secondaires, cela ne prendra pas plus de cinq heures à la plupart des joueurs. Ce n’est pas mal pour un prix de 20 $, mais cela m’a définitivement laissé en vouloir beaucoup plus. Je vais très certainement jouer au moins une deuxième fois pour tirer le meilleur parti du style de combat unique de Yuffie, mais ce DLC m’a donné envie du prochain jeu Remake encore plus que je ne l’avais déjà fait.

Mais bon, si vous avez vraiment besoin de plus de temps à Midgar, vous pouvez toujours maîtriser la tour de défense CCG d’INTERmission, Fort Condor. En ce qui concerne les mini-jeux, Fort Condor n’est pas mauvais. En fait, je jouerais des heures à Fort Condor avant de vouloir voir un autre jeu avec Triple Triad de Final Fantasy 8. Cependant, cela n’ajoute pas grand-chose au jeu, sauf une excuse pour Yuffie d’interagir avec des personnages qu’elle n’aurait pas rencontrés autrement. Ses interactions avec des PNJ comme Jesse, Wedge et Roche semblent inutiles.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade : faut-il y jouer ?

Si vous aimez les RPG d’action, vous devez absolument vous procurer Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Si vous avez déjà acheté Final Fantasy 7 Remake, la mise à niveau vers la version PS5 est gratuite et le DLC INTERmission peut être acheté séparément.

4,5 sur 5

Malgré la brièveté, les missions du DLC étaient très amusantes et donnent un meilleur aperçu d’un personnage tragiquement sous-utilisé. Le jeu de base amélioré et le DLC tirent pleinement parti des performances puissantes de la PS5, qui se combinent avec une belle musique et un jeu de voix magistral pour une expérience immersive et très agréable.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

En bout de ligne : Si vous n’avez pas encore récupéré Final Fantasy 7 Remake, vous pouvez maintenant replonger dans Midgar pour deux autres chapitres avec Yuffie Kisaragi et découvrir le ninja Wutai comme vous ne l’avez jamais fait auparavant.

