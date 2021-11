Revue de Football Manager 2022: à quoi ça ressemble avec le super riche Newcastle United maintenant, ils ont tout cet argent de prise de contrôle de l’Arabie saoudite

Football Manager 2022 est en vente cette semaine et la série continue d’évoluer plus de deux décennies depuis sa création.

talkSPORT a eu la chance de jouer au jeu avant sa sortie le 9 novembre et vous pensez mieux que le premier endroit où nous nous sommes dirigés était directement aux portes opulentes de St James ‘Park.

Football Manager est de retour !

Newcastle est devenu le club le plus riche du football mondial lorsqu’un groupe composé de PCP Capital Partners, Reuben Brothers et du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) – essentiellement le gouvernement saoudien – a finalement finalisé l’achat du club de l’ancien propriétaire Mike Ashley.

Eddie Howe a le travail dans la vraie vie et voudra mettre la main sur un gros cagnotte de transfert – et sur FM22, vous commencez tout de suite avec 200 millions de livres sterling. talkSPORT a atteint 486 millions de livres sterling au cours de sa première saison en raison des versements mensuels appliqués à chaque transaction sous le soleil et a pu donner à Newcastle le relooking dont ils avaient terriblement besoin.

Changer Joelinton est plus difficile que de changer de poids à Noël, mais finalement Monaco était l’équipe à mordre et, d’une manière ou d’une autre, ils ont payé 10 millions de livres pour le plaisir. Nous nous sommes sentis aussi accomplis que Sir Alex Ferguson après le triplé de Manchester United suite à cet accord.

C’est très amusant de jouer en tant que Newcastle où les possibilités sont infinies, mais les luttes sont toujours réelles. Lorsque vous ne jouez pas en Europe, pratiquement aucun joueur ne veut vous rejoindre.

Newcastle commence avec un trésor de guerre de 200 millions de livres sterling

talkSPORT a renforcé son équipe avec des noms comme Max Aarons, Declan Rice, James Tarkowski et Ruben Loftus-Cheek avant de sécuriser le banni de Man City Nathan Ake et la star suédoise Alexander Isak en janvier.

Peu importe combien d’argent vous avez, Mohamed Salah, Paul Pogba et co. ne sont pas pressés de déménager sous le soleil de Tyneside. Et ceux qui viennent à bord insistent sur une clause de libération des frais minimaux qui pèsera sur vous.

Fait intéressant, lors de la première fenêtre de transfert, talkSPORT a été informé qu’il enfreignait les règles du fair-play financier de la FIFA. Le personnel de l’arrière-boutique encourageait les ventes pour alléger l’énorme dette – mais n’ayez crainte – les propriétaires de sacs d’argent à Newcastle ont tout réglé.

Il a fallu trois saisons à talkSPORT pour rassembler cette équipe – pas de joueurs de type Messi ou Ronaldo cependant

À chaque fenêtre de transfert, le conseil d’administration annoncerait un nouvel accord commercial. Certains en Europe, d’autres en Chine, d’autres en Amérique et tous rapportent entre 30 et 120 millions de livres par an.

Tout d’un coup, ces problèmes financiers disparaissent. Et le conseil d’administration de Newcastle est très habile à faire en sorte que cela fonctionne pour vous, même en complétant votre kit de transfert de 30 à 40 millions de livres sterling chaque fenêtre.

C’est un travail difficile de développer la marque de Newcastle. D’une part, le conseil d’administration est heureux d’aider à améliorer les installations (qui ont longtemps été repeintes) et d’aider à établir un système de jeunesse de premier ordre. Ils sont même prêts à agrandir le stade.

D’un autre côté, le club est dans la boue depuis si longtemps mais il faut du succès et de la rapidité si l’on veut se battre pour les meilleurs joueurs les premières années.

Les attentes ne sont pas énormes pour Newcastle pour commencer, mais leur équipe a besoin de beaucoup de travail

Lorsque le tirage au sort de Jude Bellingham a commencé à la fin de notre deuxième saison, il n’a même pas accepté une offre.

Plusieurs agents vous diront que leur client n’a aucun intérêt à vous rejoindre. Mais, si vous choisissez les bons joueurs – de jeunes joueurs dont les capacités et la valeur augmentent au fur et à mesure – vous constituerez une force avec laquelle il faudra compter. Cependant, votre patience et celle du conseil d’administration pourraient ne pas être tout à fait alignées.

talkSPORT a eu beaucoup de chance de survivre à sa première saison après avoir serpenté dans le bas du tableau vers Noël. Une réunion avec le conseil a expliqué qu’il y avait un mois pour sauver notre travail. Chelsea était le suivant – donc c’était évidemment perdu. Mais ensuite, il y avait sept points sur les neuf prochains possibles et le travail était sûr. Phew!

Il y a eu une septième place la première saison (grâce à six victoires consécutives pour terminer la saison), quatrième dans la deuxième et maintenant talkSPORT se bat pour les quatre premiers avec Man City et Chelsea lors de la troisième saison, mais occupe la sixième place et regardez l’étranger.

Si vous savez quoi faire avec l’argent, vous allez vous amuser à mettre ce club là où ses fans ont toujours cru qu’il méritait d’être. Si vous cherchez simplement à acheter l’élite mondiale, vous allez être surpris – l’argent n’est apparemment pas tout !

FM22 a amélioré de nombreux domaines du jeu, y compris l’action