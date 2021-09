Revue de Hot Wheels Unleashed – presque en puissance

J’aime un peu de powerliding dans un coin. On ne voit pas assez ça dans les jeux de nos jours. Il fut un temps, avant que ce site Web n’existe (et je m’attendais à ce que certains d’entre vous soient nés) où vous ne pouviez pas voir un seul jeu de tir basé sur une couverture à travers la forêt dense de coureurs d’arcade. Ils ont poussé plus épais et plus vite que l’ombre de l’après-midi d’un père de télévision, puis ils ont tout simplement disparu. Kazunori Yamauchi Thanos a claqué des doigts et la plupart d’entre eux ont été anéantis. J’étais triste.

C’est donc avec grand plaisir que je signale que Hot Wheels Unleashed, de Milestone, un développeur de jeux connu de nos jours pour les coureurs de simulation, mais qui à l’origine s’est fait les dents sur une chaîne de formidables coureurs d’arcade, a réussi le powerlide. Bien faire les choses dans Hot Wheels Unleashed, regarder la mini-voiture de votre choix déraper perpendiculairement au sommet du virage avant de se redresser comme si elle était conduite par Jason Bourne, est une vraie beauté. C’est, en soi, une raison suffisante pour essayer Unleashed.

Les meilleures notes à Milestone pour avoir réussi ce mécanicien de jeu de course le plus merveilleux, alors. Mais qu’en est-il du reste de l’expérience ? En vérité, je suis quelque peu déchiré par la direction dans laquelle le développeur a choisi d’aller, même si cela est parfaitement logique compte tenu de la licence avec laquelle il travaille.

Les Hot Wheels, si vous n’êtes pas familier, sont de petites voitures miniatures. J’avais l’habitude de les acheter pour mon fils à Poundland (un magasin au Royaume-Uni où tout n’était pas vraiment une livre, malgré ce que son nom l’indique), et il a construit toute une collection. Ce sont de jolies choses minuscules et se présentent souvent dans des variantes de conception vraiment brillantes, telles que des toilettes sur roues ou de magnifiques raccordements à d’autres propriétés, comme Star Wars ou Mario Kart.

Collectionner les voitures fait partie de toute la scène Hot Wheels (un nom fantaisiste pour ce que j’ai fait, acheter des jouets bon marché dans un supermarché discount), mais la construction de pistes est l’autre côté. La marque est synonyme de piste en plastique orange vif, souvent avec des motifs étranges, tels que des boucles en boucle ou des têtes de dinosaures géantes. Un enfant qui n’a pas construit une piste qui va de la cuisine au salon est-il même un enfant ? Eh bien, oui, bien sûr, mais construire une telle chose est une chose classique à faire sur Hot Wheels.

Côté voiture, Hot Wheels Unleashed fait un excellent travail. Il y a plus de 60 designs emblématiques inclus ici, déverrouillés via le mode solo du jeu. Une carte doit être travaillée en complétant des événements, qui sont principalement des courses par tour ou sur parcours, et des contre-la-montre. Parfois, vous débloquez des véhicules directement via des boîtes aveugles de style Gacha, mais les pièces gagnées peuvent être dépensées pour des véhicules dans la boutique ou pour acheter plus de boîtes aveugles.

Il y a une grande variété ici, bien que malheureusement la plupart des véhicules de marque soient conservés pour le DLC, ce qui va coûter plus cher. Vous n’en obtenez qu’une poignée ici, couvrant Batman, Retour vers le futur, Teenage Mutant Ninja Turtles, et plus encore.

Faire sortir chaque voiture va malheureusement finir par coûter une bonne partie de l’argent – quelque chose de pas inattendu dans un jeu vidéo moderne, mais un peu dommage dans un jeu ciblant les jeunes joueurs. Crash Team Racing Nitro-Fueled a eu pas mal de mauvaise presse sur ses microtransactions, mais dans ce jeu, vous pouvez plus ou moins tout acheter via la monnaie du jeu, même si c’est une corvée.

Les voitures sont donc excellentes avec une tache DLC. Les pistes sont une autre affaire. La décision a été prise de faire en sorte que les pistes soient presque entièrement construites en utilisant les pièces de piste en plastique et les ajouts associés. C’est un grand clin d’œil à l’authenticité, mais il en résulte une esthétique qui se sent un peu la même après peu de temps.

Ces pistes en plastique sont construites dans six zones différentes, notamment Skycraper, Sous-sol, Garage, College Campus, Skate Park et Track Room. Ces emplacements sont les arrière-plans des pistes elles-mêmes, avec la rupture occasionnelle du plastique pour courir le long d’une partie de l’environnement lui-même. C’est chouette, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que ça étouffe le look du jeu. Unleashed n’est en aucun cas un mauvais jeu, mais les visuels sont rarement éblouissants.

D’une part, ces environnements sont entièrement basés sur la réalité, ils ne sont donc pas particulièrement excitants au fur et à mesure que les emplacements disparaissent. Deuxièmement, il est facile d’ignorer presque entièrement les arrière-plans lorsque vous vous concentrez sur la piste orange sur laquelle vous courez. J’ai jeté mon dévolu sur des jeux comme Re-Volt, qui utilisait des lieux du monde réel de manière beaucoup plus excitante, ou même les anciens jeux Micro Machines.

La construction de pistes fait partie du package ici, ce qui pour moi était compliqué à l’extrême mais bien présenté. Vous pouvez à peu près concevoir des pistes qui rivalisent avec celles créées par l’équipe de développement si vous y consacrez du temps, mais cela ne fait que souligner le manque d’étincelle qui s’y trouve. Avec ce modèle de maniement brillant, j’aurais aimé admirer des vues plus exotiques et créatives. Mais ce n’était pas le cas.

Le multijoueur en ligne pour 12 joueurs et l’écran partagé pour deux (quatre auraient été mieux) en font un jeu amusant à jouer avec des amis ou pour créer de nouvelles rivalités en ligne, bien que la mise en œuvre soit assez basique, et qu’il y ait un éditeur de livrée décent vous permettant de personnalisez vos trajets. Vous pouvez également personnaliser votre sous-sol (l’idée que les collectionneurs de Hot Wheels aient une somptueuse grotte de divertissement souterraine est assez merveilleuse) avec des objets débloqués via le mode carrière.

J’ai beaucoup aimé jouer à Hot Wheels Unleashed. La course est tout simplement amusante grâce à un modèle de maniement de premier ordre qui tire vraiment le meilleur parti de certains impressionnants mécanismes de glissement en puissance. Mais je ne peux m’empêcher de me demander ce qui aurait pu être si nous n’avions pas eu un jeu débordant de DLC et lié, à son détriment, à des environnements de piste sans inspiration.

Disclaimer : Testé sur Xbox Series X, avec une copie du jeu fournie par l’éditeur. Également disponible sur Xbox One, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Switch.