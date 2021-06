Revue de la boucle en cuir Nomad AirTag : design unique + premium

in

Se démarquant de la cacophonie des étuis AirTags sur le marché, les gens de Nomad ont présenté une série d’offres plus haut de gamme plus tôt dans l’année arborant les styles de cuir emblématiques de la marque. Et maintenant que les nouvelles versions sont enfin disponibles, nous examinons concrètement si une offre haut de gamme vaut vraiment l’argent supplémentaire. Alors plongez dans tous les détails dans notre dernier Testé avec 9to5Toys pour tous les détails et nos réflexions sur les nouveaux accessoires Nomad AirTag Leather Loop.

Pratique avec la boucle en cuir Nomad AirTag

Après qu’Apple ait lancé pour la première fois ses outils de recherche d’articles plus tôt dans l’année, il ne lui a pas fallu longtemps pour bénéficier du traitement de style premium, grâce à Nomad. Bien qu’il n’y ait pas eu longtemps après le lancement des AirTags que la boucle en cuir a été annoncée, ils commencent tout juste à être expédiés à ceux qui cherchent à sécuriser les accessoires Find My sur des clés, des sacs à dos et d’autres équipements.

Présentant une construction minimale, la boucle en cuir Nomad AirTag porte bien son nom avec un design composé de cuir Horween véritable. À la différence des autres étuis sur le marché, ces boucles sont moins une couverture intégrale pour garder vos AirTags en sécurité, mais plutôt un moyen simpliste de les attacher sur des objets. Il n’y a pas d’ajustement par friction ou quoi que ce soit du genre, car Nomad se libère sur deux tampons adhésifs 3M pour maintenir les détecteurs d’articles en place.

Maintenant disponible à l’achat, la gamme Nomad AirTag Leather Loop arrive avec un 24,95 $ étiquette de prix. Vous aurez le choix entre trois finitions différentes, dont un brun rustique, un noir et un beige naturel. Mais avec le cas moyen d’AirTags entrant à un prix plus abordable, la version premium en vaut-elle la peine ? Plongeons-nous.

Voici un aperçu des spécifications :

Gardez votre AirTag et votre porte-clés aussi minces que possible avec ce porte-clés en cuir ultra-fin. La boucle en cuir pour AirTag est une boucle en cuir Horween qui se fixe à votre AirTag avec un puissant adhésif 3M, ajoutant un peu plus de 2 millimètres d’épaisseur à l’AirTag.

Cuir Horween brun rustique des États-Unis 3M Attache adhésivePorte-clés noir inclusBatterie AirTag facilement accessible pour le remplacement

Le point de vue de 9to5Toys :

J’ai utilisé la boucle en cuir AirTag de Nomad au cours de la semaine dernière et j’ai été assez satisfait de la première impression. Comme nous l’attendons tous de la marque sur 9to5, tout, de l’emballage aux matériaux, est de premier ordre et offre la prime attendue pour le prix que vous payez.

J’ai pu mettre la main sur les trois styles différents, et chacun d’eux semble être un excellent ajout à la gamme. J’aime particulièrement l’offre beige, car non seulement c’est un excellent style à part entière, mais il existe très peu d’autres alternatives sur le marché qui offrent le même coloris naturel.

L’une de mes grandes préoccupations au départ était que le 3M n’allait pas être assez solide pour maintenir l’AirTag en place, bien qu’il semble que ce soit une inquiétude infondée. Cependant, si l’adhésif vieillit ainsi que les patines du cuir de Nomad au fil du temps, je suis sûr que ceux-ci le repousseront pendant un certain temps. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais retirer la boucle en cuir de votre outil de recherche d’articles – je doute simplement qu’une utilisation normale puisse le séparer.

La comparaison de la boucle en cuir Nomad AirTag à d’autres étuis donne à peu près le même exemple, car les styles haut de gamme valent certainement le coût supplémentaire. Bien sûr, vous pouvez trouver des modèles plus abordables en silicone qui ne sont pas aussi précis, mais si le cuir est un must, il est difficile de les ignorer. D’un autre côté, Apple vous facturera 10 $ supplémentaires pour son modèle comparable. Bien qu’il y ait quelque chose à dire sur la conception plus sécurisée de la version interne, je pense que l’offre de Nomad sera une alternative assez convaincante.

À la fin de la journée, la boucle en cuir Nomad AirTag se trouve dans un joli terrain d’entente. Ce ne sont pas les modèles les plus chers du marché, mais ils arrivent toujours avec des designs plus élégants que certaines des véritables alternatives économiques. Les trois styles différents sont également un bel ajout, qui s’éloigne de ce que nous voyons généralement dans la scène du cuir avec un design beige rafraîchissant.

