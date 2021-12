Revue de la campagne Halo Infinite – Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Halo infini a une nouvelle fonctionnalité de tempête de grange dans son mode campagne : le fait qu’il s’agit techniquement d’un jeu à « monde ouvert ». C’est sans doute une révélation bouleversante pour une série qui a jusqu’à présent été un jeu de tir à la structure assez traditionnelle, et elle a donc fait les gros titres à juste titre. Mais la vérité sur Halo Infinite est la suivante : c’est moins révélateur que vous ne le pensez. En fait, c’est plus une évolution qu’une révolution.

Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant. Infinite ressemble à un passage à l’âge adulte pour Halo studio 343 Industries, un développeur créé avec la seule tâche de poursuivre les aventures du Master Chief qui a néanmoins eu du mal à sortir de l’ombre des créateurs de Halo. Infinite ressemble à un jeu résolument introspectif, examinant la série Halo dans son ensemble, puis travaillant à réutiliser, référencer et affiner chaque élément qui fait que cette franchise fonctionne pour une nouvelle génération. À bien des égards, cela semble convenablement cyclique – le titulaire Halo est un anneau, et le jeu dans son ensemble fonctionne pour boucler la boucle de la série entière. Cela n’implique pas seulement de le ramener à l’original, mais comprend également de toucher la base avec tout ce qui s’est passé depuis.

Le monde ouvert de Halo Infinite, par exemple, doit moins à la multitude d’aventures en monde ouvert sur le marché maintenant et plus au niveau le plus apprécié de Halo, The Silent Cartographer. La quatrième mission du jeu original, c’est l’expérience Halo par excellence. Vous débutez sur une plage, avec un véhicule et des copains marins. Vous utilisez ce véhicule pour traverser des environnements semi-ouverts avant d’atteindre une installation dans laquelle vous entrez et explorez. Les échanges de tirs à travers la nature ouverte sont instantanément remplacés par des couloirs claustrophobes. C’est la structure de Halo Infinite – sauf qu’une énorme partie du jeu se déroule dans ce cadre, pas seulement un niveau.

En ce sens, Halo 3 : ODST vient également à l’esprit. Dans ce jeu, vous exploreriez une ville du monde ouvert la nuit, mais vous seriez ensuite jeté dans des niveaux de campagne plus traditionnels et linéaires. Il y a des nuances d’ODST dans toute la structure de campagne d’Infinite; c’est un monde ouvert où, à certains moments, vous entrerez dans un bâtiment ou autre, ce qui déclenche un court écran de chargement qui vous fait passer à une mission d’histoire Halo A-to-B-to-C plus typique. L’histoire principale d’Infinite se déroule à travers une série d’étapes entreprises dans un ordre défini, mais la non-linéarité se glisse dans les activités secondaires et l’exploration que vous pouvez entreprendre à travers le ring entre les missions principales de la campagne.

Ces apartés impliquent des choses comme la destruction des installations ennemies, l’assassinat de leurs dirigeants et, de manière générale, le travail pour perturber leurs opérations à travers l’anneau Zeta Halo. Tout est axé sur le combat – ce n’est pas un autre type de monde ouvert. Le chef ne peut pas emmener ses copains jouer au bowling ou faire courir des phacochères sur la carte, mais il peut tuer un grand nombre de forces bannies de diverses manières merveilleuses. C’est grâce au combat de Halo Infinite que ce jeu offre un monde ouvert où vous ne faites qu’une seule chose et pourtant l’a toujours parfaitement atterri; Je ne me suis jamais ennuyé même une seconde.

Je ne peux pas vraiment décrire à quel point ce combat est brillant. Il ne s’agit pas seulement du même vieux Halo non plus; les nouvelles options d’équipement pour Infinite, dirigées par le grappleshot, ouvrent encore plus les choses. Le monde lui-même fait sa part ici aussi, car toutes les activités secondaires se déroulent sur la carte Zeta Halo. Cela signifie que vous pouvez aborder chaque rencontre à votre façon ; vous pouvez participer à un assassinat avec des armes à feu, vous pouvez tirer de loin, ou vous pouvez essayer de faire du fromage avec un véhicule – ou n’importe quoi entre les deux. Les armes et équipements variés – qui bénéficient de l’expansion agressive de l’univers Halo 343 depuis Halo 4 – signifient que chaque rencontre de combat est un peu différente – même si vous répétez la même chose.

Les missions d’histoire, quant à elles, sont souvent une affaire plus traditionnelle. Certains d’entre eux se déroulent dans le monde ouvert, y compris une chaîne brillante où vous devez abattre une série de stations très éloignées les unes des autres. Mais beaucoup d’entre eux sont des niveaux Halo plus typiques que vous vous dirigez simplement vers un endroit du monde pour commencer. Certains vous emmènent au cœur des bâtiments pour des rencontres confinées et soigneusement conçues. D’autres sont des sujets très ouverts répartis dans le monde ouvert, la façon dont vous vous déplacez entre chaque objectif vous appartient. En termes d’échelle, c’est le plus grand Halo à ce jour, mais à bien des égards, l’exaltation des missions de l’histoire rappelle plus particulièrement Halo 3, que je considère comme le filigrane des campagnes Halo.

Le résultat final est qu’il y a quelque chose ici pour tout le monde. Si les éléments non linéaires ne fonctionnent pas pour vous, le simple fait de voyager directement à côté du point de cheminement de l’histoire vous fera passer d’un niveau à l’autre, ce qui en fera un fac-similé décent de la structure des anciens jeux. Certaines missions seront délibérément ouvertes, mais prises seules, elles ne se sentiront pas matériellement différentes des niveaux plus libres des jeux Halo précédents.

Plus tôt, j’ai suggéré que Halo Infinite s’inspire de pratiquement toute la série, mais je n’ai vérifié que quelques jeux – alors abordons brièvement le reste. La façon dont l’équipement s’adapte au rythme de ce jeu ressemble plus à Reach. La façon dont la présence de l’UNSC sur le ring augmente lorsque vous prenez le contrôle des bases n’est pas une référence directe, mais fait malgré tout écho à l’échelle plus grande de Halo Wars.

Les deux autres jeux de 343, Halo 4 et 5, sont trompeusement importants dans leur influence. Ces jeux ne sont pas aussi massivement appréciés que la trilogie Bungie, mais Infinite m’a donné une nouvelle appréciation de ce que 343 a accompli avec eux; Infinite a une plus grande variété d’armes, d’ennemis, d’esthétique – et un récit avec un impact surprenant.

La blague, c’est que Master Chief n’est pas un personnage, non ? Il tue des extraterrestres et n’a peur de rien. Mais… il n’est vraiment plus que ça, tu sais ? C’est un personnage. Il a des relations. Sentiments. Dans Halo Infinite, il est souvent assez drôle, et encore plus souvent véritablement en conflit. Ceci est largement accompli grâce à un langage corporel incroyablement large mais étonnamment subtil, et à de superbes performances vocales de Steve Downes et Jen Taylor, la paire qui est au cœur de cette franchise. Ce que ces deux-là ont accompli avec ces rôles est sous-estimé, je pense: jouant une machine et un rouage bloquant les émotions dans la machine militaire, ils inculquent néanmoins à la série un fort sentiment d’humanité.

Le récit est peut-être l’une des raisons les plus importantes de jouer à Halo Infinite. Après tout, ses mécanismes de base, aussi excellents soient-ils, sont disponibles gratuitement via les modes multijoueurs. Ce fut aussi l’une des plus grandes surprises pour moi, car c’est efficace et engageant. Mon intérêt pour la tradition Halo a quelque peu piqué du nez ces dernières années – mais Infinite m’a attiré très tôt et a gardé mon intérêt.

Plus intéressant encore, je pense que c’est un jeu qui a en fait des choses à dire sur le plan thématique. Enterré sous les batailles explosives, il y a une histoire sur la trahison et l’apprentissage de la confiance à nouveau. Il y a aussi une histoire qui résonne probablement profondément avec 343 Industries – qu’il est acceptable de laisser des éléments du passé derrière tout en reconnaissant que certaines parties du passé sont trop sacrées pour être abandonnées. C’est de cette façon que je pense que Halo Infinite a l’impression que 343 entre enfin véritablement dans son rôle de gardien de Halo avec confiance; le jeu est génial en soi, mais c’est aussi un énoncé de mission efficace, tant en termes de jeu que de narration, sur l’avenir de cette série, le produit phare de Xbox.

Donc, tout compte fait, je jaillit. Il y a des éléments qui ne sont pas aussi louables, bien sûr. Halo Infinite a des combats de boss appropriés – des ennemis nommés avec des barres de santé qui doivent être progressivement réduites. Ce sont extrêmement aléatoires. Certaines de ces batailles de boss étaient vraiment passionnantes, tandis que d’autres sont tombées plutôt à plat. Les ennemis qui ont été discrètement médiatisés dans la pré-version ne sont finalement pas beaucoup dans le jeu, mais chacun obtient une bataille mémorable. Certains sont simplement mémorables pour de mauvaises raisons. Alors que je me prépare à sauter dans une course de difficulté légendaire, je crains d’avoir à affronter une puissante Brute qui passe la moitié de sa bataille dans une arène relativement étroite en vous chargeant d’un marteau à gravité.

Il y a aussi les trucs visuels. Mon aperçu du jeu a bouleversé certains fans parce que j’ai dit qu’Infinite « ressemblait à un jeu Xbox One glorifié ». Bien sûr que oui, certains ont craché : c’est un jeu Xbox One. Vous avez raison, bien sûr. Mais le fait est qu’il existe différents types de jeux intergénérationnels. Il suffit de regarder Forza Horizon 5, un jeu cross-gen mais aussi une magnifique vitrine Xbox Series X. Halo Infinite n’est pas vraiment ça.

Ce que vous obtenez sur les nouvelles machines est une résolution plus élevée sans impact sur la fréquence d’images, plutôt qu’une vitrine visuelle. Cela dit, Infinite a l’air particulièrement agréable pendant des moments occasionnels – en regardant certaines vues à une distance extrême, ou lorsque les cinématiques lorgnent l’armure de Master Chief en très gros plan. Et parfois même cela ne fonctionne pas, où l’on a parfois l’impression que les détails de distance manquent quelque peu à travers le Zeta Halo. D’autres fois, j’aimerais qu’ils retirent un peu la caméra, comme dans plusieurs scènes où un méchant livre des monologues via un hologramme, où l’étroitesse de la prise de vue révèle vraiment les lacunes du modèle et de l’animation. Tout va bien – je ne saurais trop insister là-dessus – mais considéré comme un jeu phare triple-A, on a l’impression que c’est potentiellement un peu en dessous de ce à quoi on pourrait s’attendre.

En fin de compte, je ne peux pas me résoudre à trop me soucier de cela, cependant. Halo Infinite n’est pas vraiment concentré sur son apparence. 343 aurait certainement pu créer une puissance visuelle Halo, mais cela n’aurait pas été un jeu avec la portée et l’ambition de celui-ci. Peut-être que le polissage dans d’autres domaines, y compris le sublime équilibre du combat, en aurait souffert. Je suis donc parfaitement heureux de prendre Infinite pour ce qu’il est.

Certains des indices de la nature d’Infinite se trouvent dans le nom. Les derniers chapitres de ce jeu ne sont pas encore écrits. Il n’y a pas de coopérative, bien sûr, qui est un élément majeur de la série Halo. Et une grande partie de cela ressemble à une configuration pour un tapis roulant continu de contenu. Il y a cependant beaucoup de jeu ici – terminer l’histoire et obtenir environ 60% d’achèvement global m’a pris environ 15 heures – et comme base pour les futures mises à jour à la fois en solo et en multijoueur, elles ne viennent pas beaucoup mieux que cela.

Halo Infinite n’est pas parfait. Il a des faiblesses et des luttes ici et là. Mais c’est aussi un slam dunk d’une libération; c’est exactement ce que Halo doit être maintenant. Comme la pertinence de Halo a semblé s’estomper au cours des dernières années, il s’agit d’une déclaration audacieuse selon laquelle, non, Halo n’est pas « terminé ». Il n’a jamais été proche. C’est important, et c’est toujours aussi brillant. Cela ne me dérange pas d’attendre de voir où les mises à jour l’emmènent, car ce qui est ici au lancement est déjà en grande partie génial. Je suis à nouveau excité pour l’avenir de Halo.

