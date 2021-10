Revue de la Premier League: Chaotic Manchester United surclassé par Leicester City – Man United News And Transfer News

Qu’essaie réellement de faire Ole Gunnar Solskjaer ?

Demandez à trois fans de Manchester United et il est raisonnable de s’attendre à au moins trois analogies différentes.

Pour certains, c’est l’une de ces images floues en 3D. Ils insisteront sur le fait que, si vous croisez les yeux au point d’astigmatisme irréversible, il est possible de voir une forme émerger.

« C’est un bateau de croisière ! En fait, c’est peut-être un singe. Oui, c’est un singe ! Ou une voiture… ça vient… ça vient…’

Et oh, comme les sceptiques seront obligés de manger une humble tarte lorsque sa vraie majesté sera enfin révélée.

Pour d’autres, il n’est rien de plus qu’un chef médiocre qui a échoué jusqu’à ce qu’il atterrisse dans un restaurant étoilé Michelin. Il est là-dedans maintenant, préparant joyeusement la nourriture sans épargner de dépenses, mais n’ayant pas la capacité de faire un plat digne des ingrédients.

Si vous offriez à un nombre infini de Solskjaers une cuisine approvisionnée à l’infini, l’un d’entre eux créerait finalement le meilleur repas jamais préparé.

Ensuite, il y a les non-croyants stoïques – les Olthéistes. Pour ce groupe en pleine croissance, il n’est même pas si bon. Il est le novice qui a « commencé à cuisiner en lock-out » et qui a été déchiré par les juges de MasterChef.

Il est voué à l’échec depuis le premier jour.

Et quand cela arrivera, sa disparition inévitable se heurtera à un « je vous l’avais dit ».

Alors qu’est-ce qu’il fabrique ?

Premièrement, le mandat de Solskjaer n’a pas été sans points positifs. Il a tout à fait raison, même si certaines de ses premières réalisations ont été englouties par le nuage toxique qui plane actuellement sur Old Trafford.

Son mandat initial était simplement de pomper les estomacs et de distribuer des brosses à dents après les variations du sandwich à l’étron présentées par tout le monde, de David Moyes à José Mourinho.

Et il l’a fait. Il a parlé chaleureusement des principes du club et a donné aux fans de United l’espoir qu’ils pourraient combiner le meilleur de leur glorieux passé avec la promesse de l’avenir.

Il a fait participer les joueurs, leur a donné l’impression qu’ils s’en souciaient et a restauré une certaine fierté. La course vertigineuse des neuf premiers matchs du Norvégien, culminant dans cette victoire mémorable au PSG, ressemblait à une restauration.

Il est également apparu qu’il connaissait le type de joueur dont il avait besoin, coupant les liens avec des personnages prétendument difficiles comme Alexis Sanchez et Romelu Lukaku.

Il a rapidement conquis Paul Pogba et s’est impliqué dans l’amélioration de l’Académie. Il a promu Mason Greenwood.

Et dans la contre-attaque rapide, il avait du style. Ce n’était pas cher mais c’était efficace, parfois exaltant et utilisait au mieux les ressources disponibles.

Même ainsi, à partir du contrat permanent – ​​arrivant comme il l’a fait au milieu de son premier patch collant – il y avait des points d’interrogation parmi la base de fans.

Serait-il capable d’aller au-delà du comptoir et d’élaborer un plan B ? Pourrait-il épingler des équipes et submerger comme les meilleures équipes d’Angleterre et d’Europe ? Pourrait-il attirer une meilleure qualité de joueur et, s’il le faisait, comment les utiliserait-il ?

Trois ans plus tard et, malgré une amélioration considérable de la qualité du joueur, il regarde plus loin que jamais d’une équipe fonctionnelle. L’œil magique ne montre rien de plus qu’une tempête de neige.

Il convient de noter que Sir Alex Ferguson lui-même n’a jamais vraiment été considéré comme un puriste tactique ou un innovateur, mais il a comblé les lacunes en embauchant des personnes qui complimenteraient sa légendaire gestion des hommes.

Il a délégué à des entraîneurs de haute qualité comme Carlos Queiroz et René Meulensteen et, de son propre aveu, leur a confié les petits détails.

Si cela signifiait rompre les liens avec des piliers de confiance à long terme comme Archie Knox, qu’il en soit ainsi. Tout ce qui comptait était le succès continu du club.

L’ironie ici est que Solskjaer s’est en partie condamné en invoquant le « United DNA ». S’il est vraiment déterminé à canaliser son Fergie intérieur, il devra faire plus que dénoncer des platitudes sur la jeunesse, le combat et Centraide.

Il doit poser des questions difficiles sur la façon dont, près de trois ans après le début de son mandat, son équipe n’a toujours pas d’identité. Il doit être absolument impitoyable.

Il n’y a pas de partenariats de ce côté. Il n’y a pas de cohésion, pas de structure. Les attaquants n’appuient pas, le milieu de terrain est inexistant et la défense est totalement exposée. Rien ne fonctionne.

Contre Leicester, les Red Devils n’étaient ni meilleurs ni pires que n’importe quel autre match cette saison. La différence est que l’équipe locale avait la qualité et s’efforçait d’exploiter tous les défauts.

L’équipe à l’extérieur était un gâchis chaotique, leurs attaquants pressant par patchs, tandis que les Foxes chassaient en meute pendant les 90 minutes complètes.

Le rythme offensif de United était à nouveau absent, le milieu de terrain un vide. La défense s’est fanée face à la détermination de Leicester à prendre les points.

Et pourtant les visiteurs ont connu des moments d’éclat, notamment de Mason Greenwood, qui a marqué un coup de foudre pour donner l’avantage à son équipe. Un côté plus avisé aurait conservé sa forme, creusé et contenu, à la recherche d’un compteur KO.

Au lieu de cela, le manque ahurissant de structure et d’organisation signifiait que toute attaque de Leicester menaçait un but. Ils ont réussi à battre Solskjaer à quatre avec une facilité déprimante et ont pleinement mérité leur victoire éclatante.

L’équipe d’entraîneurs de United doit maintenant passer en mode préservation et envisager de s’éloigner de la galaxie tournante des étoiles à l’avant.

La solidité défensive doit primer, quitte à désarticuler des nez très en vue. Si cela signifie penser à l’impensable et sortir Cristiano Ronaldo ou Pogba pour trouver une structure stable, qu’il en soit ainsi.

Et, si les entraîneurs actuels ne sont pas équipés pour accomplir la tâche de rendre cette équipe difficile à battre, ils doivent être libérés. Il ne sert à rien d’avoir une surabondance de stars de classe mondiale si l’arrière-boutique est, au mieux, la norme de la division 1.

Alors qu’est-ce qu’il fabrique ? Eh bien, chaque fois que le conseil d’administration a attribué à Solskjaer une star de classe mondiale, les enjeux ont augmenté.

Inutile de plisser les yeux pour voir que chaque recrue a élevé des attentes à un niveau qui semble dépasser les talents du manager.

S’il ne prend pas les grandes décisions – et rapidement – il s’avérera qu’il a passé les trois dernières années à construire sa propre guillotine.