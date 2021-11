Revue de la saison 1 de Foundation: elle se perd dans une histoire qui s’étend sur un siècle

La première saison de Foundation s’est officiellement terminée avec la finale de la saison, qui a vu la conclusion du premier chapitre de l’émission la plus ambitieuse d’Apple TV Plus.

L’émission de science-fiction épique, basée sur la série de romans séculaires d’Isaac Asimov, s’est développée bien au-delà de ses mathématiques spatiales quasi magiques depuis les épisodes initiaux, filant différents scénarios allant du drame dans la nouvelle maison de la Fondation de Terminus au byzantin politique impériale de Trantor.

À la suite de la finale, Chaim Gartenberg et Andrew Webster de The Verge revisitent la série pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et ce qu’ils espèrent voir dans la deuxième saison déjà annoncée.

Spoilers pour toute la première saison de Fondation devant

Chaïm : Je suis vraiment partagé à propos de Foundation. Avec la première saison dans le sac, j’apprécie vraiment la série en tant que science-fiction intéressante et de haut niveau. Mais l’histoire qui est racontée ici n’est absolument pas celle de la Fondation des livres Asimov.

Je comprends qu’il y a forcément des différences dans l’adaptation d’une série de sept livres (sans compter les histoires élargies d’Empire et de Robot qu’Asimov a ensuite liées en un tout essentiellement cohérent) qui a été rétroactivement forgée en livres à partir de nombreuses histoires courtes visant à raconter une histoire couvrant 1000 ans d’histoire humaine. Mais même avec cela dit, après avoir emprunté la prémisse de base – l’Empire va tomber et l’humanité subira 30 000 ans d’obscurité à moins que quelque chose ne soit fait pour amortir l’âge des ténèbres à 1 000 ans, parce que « mathématiques sophistiquées » – la Fondation semble tout simplement indifférente en explorant ce concept après le premier ou les deux premiers épisodes.

Les histoires individuelles ici sont généralement intéressantes en elles-mêmes. La « dynastie génétique » d’une succession de Lee Paces gouvernant l’empire en ruine d’une main de fer est le point culminant de la série, en grande partie grâce aux performances dynamiques de Pace en tant que Brother Day cloné. Et le jeu du chat et de la souris de Salvor Hardin sur Terminus avec les Anacréons est également un plaisir de science-fiction.

Pendant ce temps, la troisième étape de l’histoire, le drame prolongé de la navette cryogénique de Gaal d’un endroit à l’autre alors que le spectacle fait allusion à ses pouvoirs mystérieux, est… moins convaincant.

Les préoccupations pratiques liées à la diffusion d’une série télévisée multi-saisons ont également clairement un impact sur l’émission. Certains personnages, comme les clones de Cleon ou le robot apparemment immortel Demerzel, s’intègrent bien dans les thèmes de la série et contribuent à donner du poids à la taille et à l’échelle de l’Empire. Mais à la fin de la finale, il semblait que la série se tordait pour garder des personnages clés comme Hardin et Gaal à travers plusieurs époques de la série afin que les acteurs qui les interprètent puissent offrir une certaine continuité pour la prochaine saison.

André: Je ne suis pas aussi bien versé sur le matériel source, mais je suis généralement d’accord. Une fois que toute la construction du monde initiale et la discussion sur les mathématiques prédictives du futur ont été écartées dans les premiers épisodes, Foundation a vraiment repris de nombreuses façons. La construction du monde reste incroyable tout au long. Toutes les nombreuses cultures et planètes ont une profondeur qui est franchement étonnante. Cela vaut pour les grandes choses – comme les croyances et les cérémonies religieuses incroyablement détaillées d’une planète désertique ou l’ampleur des paysages que vous voyez – aux plus petits moments, comme les égratignures sur une vieille combinaison spatiale ou la façon dont chaque culture a son propre style particulier de robe et armure. Vous pouvez dire qu’il y avait un budget énorme ici, et qu’il a été utilisé à bon escient. (Même les effets spéciaux qui semblent déplacés, comme un certain crâne de robot dans la finale, sont incroyables.)

Au début, j’ai vraiment eu du mal à m’identifier à l’un des acteurs. Tout était mis en place et très peu de développement de personnage. Au fur et à mesure que l’histoire se développait, la structure déroutante de la Fondation a continué à en faire une lutte. Il saute beaucoup, à la fois en termes d’histoires sur lesquelles il se concentre et de chronologie. Il se passe tellement de choses et tellement de complexité – le plan de Harri Seldon semblait compliqué au début, mais les nombreuses couches (et mensonges) qu’il finit par impliquer le rendent encore plus difficile à suivre – cela n’est aggravé que par le fait que de nombreux personnages vivre des années au-delà de leur durée de vie par cryo-sommeil ou d’autres moyens. Oh, et puis il y a les multiples générations de l’empereur, toutes jouées par les mêmes trois acteurs, ce qui rend les choses encore plus difficiles à suivre. Cela n’aide pas non plus que le spectacle soit beaucoup trop sérieux tout le temps. Je comprends que le destin de l’univers est important, mais Foundation pourrait certainement utiliser un sens de l’humour pour détendre l’atmosphère à certains moments et me permettre de me connecter à son casting.

Ce n’est qu’à l’épisode huit, où l’empereur de Lee Pace fait face à un trek mettant sa vie en danger à travers un désert, où j’ai eu l’impression d’apprendre enfin à connaître ces personnages. Jusque-là, la série semblait plus centrée sur l’univers dans son ensemble que sur les personnes individuelles dont elle racontait l’histoire. Une fois que cela a ralenti, cependant, et a permis aux téléspectateurs de passer des moments plus longs et plus calmes avec le casting, cela a vraiment fonctionné. Et comme vous l’avez dit, même s’ils n’ont pas grand-chose avec quoi travailler, une grande partie des acteurs ici se débrouille très bien avec ce qui est devant eux – en particulier les méchants. Pace dégage une froide menace calculatrice qui frise le sociopathe, tandis que Kubbra Sait, en tant que grande chasseresse de la planète Anacréon, est terrifié par la vengeance avant tout. Un autre point culminant est T’Nia Miller en tant que chef religieux fervent qui se dresse fièrement contre l’empire.

Chaïm : Je me joins à vous pour faire l’éloge de la construction du monde : la fondation a toujours l’air incroyable, des couloirs claustrophobes d’un navire abandonné aux vastes déserts de sel en passant par la pierre austère de Terminus.

Et le rythme plus lent et le casting solidement construit aident à étoffer ces derniers personnages beaucoup plus que Gaal, Hari ou Raych au cours des deux premiers épisodes. Le temps d’écran prolongé de Salvor signifie que nous apprenons à la connaître, la relation souvent controversée qu’elle entretient avec ses parents et les dirigeants de la Fondation, et son aventure romantique avec Han Solo-esque Hugu (Daniel MacPherson, qui contribue à ajouter une légèreté de ton bien nécessaire chaque fois qu’il se présente).

Le spectacle utilise également le temps pour soulever quelques réflexions sur l’idée de la religion et de la foi par rapport à la science et à l’effort humain, et les lignes floues entre eux, en particulier lorsque le plan élaboré de Seldin est révélé pour aider à s’établir comme une figure mythologique dans l’histoire de la Fondation. C’est ce genre de parallèles que Foundation n’explore pas tout à fait, même si j’espère que la série continuera à explorer ces domaines au cours de la saison 2.

Mais le rythme de Foundation et le remplissage ajouté m’ont également fait sourciller face à l’avenir de l’émission. L’un des attraits de la série originale est la façon dont elle saute dans le temps, montrant des instantanés de la chute de l’Empire, la montée de la Fondation en tant que nouveau pouvoir, comment les pouvoirs prédictifs de Seldon parviennent (et parfois pas) à prévoir le différents changements et changements dans la sphère galactique. Et à cette échelle, Foundation a toujours l’impression d’être coincée dans les premières étapes de ce qu’elle pourrait être.

En théorie, tout cela pourrait faire partie du plan : le showrunner David S. Goyer a apparemment présenté Apple sur huit saisons de la série pour un total de 80 épisodes, ce qui justifierait le rythme parfois essoufflé si (et c’est un grand si) Foundation obtient en fait le temps et le budget nécessaires pour raconter les 87,5% restants de son histoire.

Et si Foundation essaie d’aller de l’avant en racontant l’histoire du plan de 1 000 ans de Seldon, elle devra à un moment donné abandonner certains de ses acteurs et personnages pour aller de l’avant dans le futur.

André: Ouais, et voici le truc : la Fondation a vraiment l’impression qu’elle se dirige vers quelque chose d’intéressant. Mais dans ces 10 épisodes, il n’a pas encore atteint cette destination. Cela ressemble plus à un prologue prolongé qu’à sa propre histoire. Tout comme les adeptes de Hari Seldon, la série demande beaucoup de confiance aux téléspectateurs. Dans la saison 1, vous investissez 10 heures pour la promesse d’une histoire plus intéressante à venir.