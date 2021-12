Revue de la saison 2 de The Witcher: la série fantastique de Netflix mûrit de toutes les bonnes manières

La saison 1 de The Witcher a donné vie au personnage fantastique polonais Geralt of Rivia avec un premier chapitre satisfaisant, quoique parfois déroutant. Cela a mis Henry Cavill au centre en tant que chasseur de monstres titulaire et nous a permis de voir le monde à travers ses yeux. Alors que Le sorceleur plonge dans sa deuxième saison, la série étend son attention pour embrasser plus profondément les autres personnages autour de Geralt, changeant sa structure épisodique pour quelque chose de plus linéaire.

La structure de la première saison était l’un de ses éléments les plus conflictuels. L’émission a lentement révélé qu’elle nous donnait trois chronologies distinctes après Yennefer de Vengerberg, Geralt de Rivia et la princesse Cirilla de Cintra. En raison de leurs âges différents et de leurs histoires d’origine distinctes, cette structure avait un sens d’un point de vue narratif, mais certains téléspectateurs ont eu du mal à en comprendre le sens. La structure a créé une saison épisodique qui remixait des éléments des différentes aventures de Geralt.

Ce que nous obtenons dans The Witcher Saison 2, basé sur les six premiers épisodes fournis par Netflix, est un récit plus simple qui sacrifie la variété pour la profondeur.

Ceci, dans une certaine mesure, correspond à la cadence des histoires de Witcher. Avant que l’auteur Andrzej Sapkowski n’écrive les cinq romans Witcher Saga sur Geralt, Ciri et la prophétie Elder Blood, il a rempli deux livres d’histoires courtes. Il a ensuite plongé dans la croissance de Ciri, la prophétie autour d’elle et la politique du continent et de ses royaumes. Le spectacle ne suit pas exactement cela, mais il se concentre sur le monde plus vaste autour de Geralt – toujours à travers ses yeux, mais plus conscient de la façon dont les différentes parties interagissent.

Comme pour les romans, Ciri devient autant un protagoniste que Geralt et Yennefer. Nous pouvons la voir comme un personnage plus actif. Là où la saison 1 l’a reléguée en grande partie au rôle d’une demoiselle en détresse, Ciri se sent comme un personnage plus pleinement formé. Elle arrive très tôt avec Geralt à Kaer Morhen, la base d’origine des sorciers. Désormais en sécurité, loin du besoin constant de survivre, elle commence à bouillir de colère et d’un besoin de vengeance. Ciri grandit rapidement, tout comme Geralt. C’est une figure paternelle pour la princesse orpheline, et nous voyons rapidement comment ils s’affectent l’un l’autre.

Freya Allan et Henry Cavill font tous deux un excellent travail pour donner vie à ces personnages d’une manière qui reflète à la fois les romans et les pièces des jeux. Ciri a du mal à traiter sa douleur, l’utilisant plutôt comme carburant pour sa colère. Geralt, quant à lui, commence à affronter l’idée que les sorciers ne sont peut-être pas aussi impassibles qu’ils aiment se le dire. Mis à part le fait que Geralt ne semble pas pouvoir s’empêcher de s’impliquer dans chaque problème de monstre qu’il rencontre – qu’il y ait un jour de paie ou non – il se retrouve également de plus en plus mêlé à contrecœur avec Ciri.

Cavill a plus à faire cette saison, car Geralt en parle beaucoup plus. C’est un beau mec avec un menton et des muscles épiques pendant des jours, mais cela ne va pas plus loin. Geralt doit faire et dire des choses. Cavill se sent bien pour ce personnage de la même manière que Keanu Reeves convient si bien à Neo et John Wick. Sa gamme n’est pas infinie, mais il est facile de voir à quel point il aime ce personnage et comment sa contribution – Cavill lui-même a insisté sur plus de lignes pour Geralt – a amélioré le rôle.

Cela se reflète également sur Ciri. Les deux ont une très bonne chimie en tant qu’équipe père-fille. Alors que Ciri se débat à la recherche de puissance et de sécurité pour elle-même, elle se tourne également vers Geralt pour la sécurité. Elle lui fait confiance.

D’autres performances sont également collantes. Kim Bodnia apporte juste ce qu’il faut de sagesse et de chagrin à Vesemir, le mentor de Geralt. Le point de vue d’Anna Shaffer sur Triss dans la première saison était bien, au mieux, mais elle se sent plus réelle cette fois. Elle a des sentiments pour Geralt, mais voit également le monde avec plus de clarté que beaucoup de ceux qui l’entourent, voyant le danger vers lequel se dirigent Geralt, Yennefer et Ciri.

Cette saison améliore également les choses du point de vue visuel et de la production. Le premier épisode est centré sur un homme nommé Nivellen de l’une des premières nouvelles de la mythologie de Witcher. Kristofer Hivju – Tormund Giantsbane dans Game of Thrones – est vêtu de prothèses intégrales pendant la majeure partie de l’épisode. Ce personnage n’apparaît que dans un épisode de ce qui a été fourni par Netflix, mais Hivju imprègne le personnage d’humour, de chaleur et de tristesse qui m’ont fait penser à lui cinq épisodes plus tard. Cela parle aussi bien aux maquilleurs qui ont créé son look de sanglier et à Hivju lui-même pour avoir agi à travers ces prothèses. Cela ne commence même pas sur certains des monstres cool que Geralt et sa cohorte se battent, d’un monstre terrifiant ressemblant à un arbre à une créature qui donne à votre mille-pattes géant ordinaire une apparence tout à fait amicale.

Un autre personnage dont les fans de la franchise n’étaient pas sûrs dans la série, Cahir, prend également vie à merveille. Beaucoup ont rencontré pour la première fois Eamon Farren dans Twin Peaks: The Return, où son personnage, Richard Horne, était à la fois diabolique et insipide, une attente que les téléspectateurs peuvent avoir pour lui ici. Il passe cependant beaucoup de temps avec Yennefer, et cela l’aide à se développer. Les deux se situent sur des côtés opposés de l’offre de pouvoir de Nilfgaard, et nous pouvons déjà voir des fissures se former dans l’image que Cahir avait de sa patrie.

Une chose qui aide à garder les monstres intéressants, que ce soit dans un format épisodique ou non, est que le spectacle ne se contente pas de laisser tomber des créatures à vaincre par Geralt. Les histoires de Witcher ont toujours traité le monde magique dans lequel Geralt vit comme un écosystème vivant. Les monstres ne sont pas naturels, et ils sont autant un symptôme qu’un problème. C’est un fil conducteur à travers les romans, les jeux et le spectacle qui aide à humaniser Geralt. C’est un chasseur de monstres à louer, mais il ne se contente pas de simplement décapiter une bête et de se mettre en route. Il le fait toujours à la dure.

Ailleurs dans le monde, la série commence à patauger dans la politique. Il y a une interaction délicate entre les royaumes du Nord, Nilfgaard, la Loge des Sorciers et les elfes. Les elfes n’ont pas vraiment pris en compte beaucoup de choses dans la première saison, mais ils jouent un rôle énorme dans les histoires de Ciri et Yennefer, et un rôle politique important dans le monde du sorceleur. Alors que la distribution elle-même est plus diversifiée que les livres ne le suggèrent, les races non humaines – principalement les elfes, les nains à un degré un peu moindre – sont sujettes à la haine et à l’ignorance violente dans ce monde, quelque chose dans lequel le spectacle commence à entrer.

Bien que la nature épisodique de l’histoire ait quelque peu reculé, cela semble bien convenir à cette partie de l’histoire. Avec l’annonce de la saison 3 de Witcher, nous pourrions le voir faire un retour. Au fur et à mesure que Ciri grandit et passe plus de temps seule, Geralt peut avoir plus de temps pour chasser. C’est purement spéculatif, bien sûr, mais le fait que The Witcher puisse se déplacer de manière fluide entre ces différents styles de narration tout en se sentant comme une chose cohérente montre à quel point le monde et les personnages sont devenus étoffés. La chronologie de cette première saison était sans aucun doute déroutante, mais elle a également aidé à préparer le terrain pour que chacun de ces personnages prenne vie.

Avec six épisodes en moins et seulement deux à gauche, la saison semble trop courte malgré le fait qu’elle s’améliore par rapport à la première saison à peu près de toutes les manières possibles. Ce serait plus facile à savourer s’il sortait semaine après semaine afin que nous puissions le regarder sur une longue période de temps. Netflix veut clairement que The Witcher soit son Game of Thrones ; deux saisons profondes, il y a déjà un film d’animation et plusieurs séries dérivées en préparation. Avec des saisons entières tombant à la fois, cependant, The Witcher ne reste pas dans la conscience culturelle de la même manière que Game of Thrones. Cette saison est un excellent exemple de la raison pour laquelle Netflix doit réfléchir à deux fois à ces saisons de frénésie.