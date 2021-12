Revue de la saison 4 de Cobra Kai – La jambe a été balayée

Dans une mer de redémarrages, de réimaginations et de continuations des années 80 et 90, il y a généralement beaucoup plus d’échecs que de succès. Cependant, Cobra Kai de Netflix est l’exemple brillant de la façon d’apporter une adresse IP classique à une nouvelle génération. Ses deux premières saisons en tant que YouTube Original ont été un énorme succès, et après que Netflix l’a attrapé pour la saison 3, le monde connaissait la grandeur de la série.

Maintenant, à l’approche de la saison 4, Cobra Kai a enfin atteint son « effondrement de deuxième année », à peine deux ans plus tard que prévu. Les saisons 1 à 3 étaient incroyablement amusantes et basées sur des idées des films originaux, tandis que la saison 4 s’inspire un peu de Karate Kid III pour son histoire principale – la plus faible de la trilogie originale.

En creusant dans le passé de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), cette saison traite fortement du retour de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) – le méchant du troisième film. Il fait équipe avec Kreese (Martin Kove) afin de vaincre l’équipe de LaRusso et Johnny Lawrence (William Zabka), en vue du deuxième tournoi de karaté All-Valley sur Cobra Kai. Cependant, le raisonnement de son retour est forcé et n’a pas de sens. Silver a sa propre vie – en dehors du monde du karaté – où il est chic et a encore beaucoup d’argent. Mais l’apparition de Kreese fait que Silver s’en va dans sa mémoire, ce qui, pour une raison quelconque, l’amène à penser qu’il doit toujours à Kreese une dette à vie pour l’avoir sauvé pendant la guerre du Vietnam, et Silver décide de rejoindre Kreese pour ruiner la vie des adolescents qu’il ne sait pas – quelque chose que Silver dit qu’il ne veut pas faire partie des instants plus tôt. Considérant où Silver semble être dans sa vie – et à quel point il est heureux – son retour dramatique au « côté obscur » semble un peu bizarre.

De plus, on a l’impression qu’un épisode ou deux manquent dans la seconde moitié de la saison 4, avant la finale. Le tournoi de karaté pour lequel ils ont passé toute la saison à parler de leur besoin de s’entraîner arrive de nulle part, après à peine plus qu’un rapide montage d’entraînement. Compte tenu du rythme – et de la jonglerie – de nombreux scénarios en cours, assez bien rythmés tout au long de ces épisodes – le point culminant de la saison devrait être le tournoi de karaté All Valley. Mais l’accumulation est terne et donne l’impression qu’elle est arrivée sans aucune fanfare. Peut-être que la saison 4 aurait pu utiliser un épisode supplémentaire pour combler le vide – cela pourrait également aider pour quelques autres scénarios qui nécessitent une clôture, dont la plupart ne peuvent pas être mentionnés dans cette critique.

L’une des étoiles brillantes de la saison est la croissance d’Anthony LaRusso (Griffin Santopietro), qui est un peu un tyran, faisant équipe avec d’autres enfants imbéciles pour s’en prendre au nouvel étudiant, Kenny (Dallas Dupree Young). Les deux ont une rivalité pendant la majeure partie de la saison, poussant Kenny à rejoindre Cobra Kai, afin d’acquérir la capacité de se défendre. En dehors des adultes, c’est de loin l’histoire la plus intéressante de la saison, et Young est la solution idéale pour le casting. Son inclusion ajoute non seulement quelque chose de nouveau à la saison, mais elle provoque le développement du caractère d’Anthony, qui a été en grande partie « le fils bratty de Daniel qui est constamment assis sur le canapé » au cours des trois saisons précédentes.

Et en parlant d’intimidateurs, les étudiants de LaRusso et Lawrence sont devenus les intimidateurs contre Cobra Kai, ce qui n’était pas prévu pour la saison. Le spectacle a commencé avec Lawrence entraînant Miguel afin de vaincre les intimidateurs dans son école, et bien que le nom de Cobra Kai soit tristement célèbre, Lawrence a saisi l’occasion pour former ceux qui ont été choisis pour se défendre – un grand écart par rapport à l’original dojo de Karaté Kid. Ce changement dans la saison 4 a les étudiants collectifs de LuRusso et Lawrence qui s’en prennent aux étudiants de Cobra Kai tout au long des épisodes, et c’est un peu choquant, puisque nous acheminons pour ces étudiants individuels depuis la saison 1. C’est un retournement du statu quo, et bien que cela fonctionne pour certaines personnes, cela ne fonctionne vraiment pas pour d’autres – Samantha LaRusso (Mary Mouser), pour une. Dans la saison 4, elle est vindicatif et poursuit constamment Tory Peyton (Peyton List). Bien que cela puisse sembler gagné après les deux dernières saisons de tourments aux mains de Tory, la saison 4 développe ce personnage et sa lutte pour survivre un peu, ce qui a bien fonctionné. Elle devient quelqu’un pour qui vous commencez lentement à vous enraciner dans la vie, même si Sam s’en prend à elle.

Sans entrer trop dans le détail de la fin de la saison 4, de nombreux choix intéressants sont faits par de nombreux personnages des deux côtés de cette guerre de karaté. Cela laisse beaucoup de questions en tête pour la saison 5, sans que la saison 4 ne se sente comme un « appât de surveillance », où vous continuez à regarder pour voir comment se termine le lot d’histoires d’épisodes. La majorité des histoires se terminent à la fin du tournoi de karaté, et ces choix de personnages vagues sont plutôt quelque chose à espérer pour la prochaine saison.

La saison 4 de Cobra Kai est la pire saison de la série jusqu’à présent, mais elle reste bonne. Il n’a tout simplement pas le même « umph » que les versements précédents. C’est une saison menant au prochain tournoi de karaté All Valley, mais y arriver semblait incroyablement précipité vers les derniers épisodes. C’est une saison où les personnages se mettent à tourner le talon – et vice versa – et cela semble un peu forcé et pas avec le flux ou le ton de la série. L’inclusion de Terry Silver en tant que « grand méchant » de la saison 4 fonctionne à certains égards, mais son introduction et son raisonnement pour rejoindre Kreese ne fonctionnent pas. L’étoile brillante de la saison 4 vient de l’un des nouveaux personnages, donnant au public quelque chose d’incroyablement frais à un spectacle qui n’a aucun sens de devenir périmé de si tôt. Cobra Kai continue d’être l’une des meilleures séries originales de Netflix, même si la dernière saison n’est pas à la hauteur des attentes.