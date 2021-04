Revue de la semaine ⋆ .

Titre n ° 1: Biden dévoile un plan d’infrastructure de 2 billions de dollars

Le président Biden a dévoilé mercredi un paquet d’infrastructure et de «reprise économique» de 2 billions de dollars, moins d’un mois après que lui et les démocrates du Congrès aient adopté leur projet de loi de secours COVID de 1,9 billion de dollars.

Réflexions et observations:

Il semble que «billion» soit le nouveau nombre préféré des démocrates. Si une idée ne comporte pas au moins treize chiffres de dépenses, cela ne les intéresse pas. Ce plan a été présenté par Biden, ce qui signifie que c’est juste ça: un plan. Pour devenir loi, évidemment, il faut que nos législateurs l’introduisent dans un projet de loi; Congrès. Bien que le plan de Biden ne soit actuellement que d’une poignée de pages, au moment où le Congrès en aura terminé avec lui, ce sera une monstruosité absolue. Mon pari est le suivant: une fois que ce projet de loi sortira du Sénat et de la Chambre des représentants, il fera plus de 3 000 pages… vous l’avez entendu ici en premier. Ce plan n’a pratiquement rien à voir avec les infrastructures, car moins de 10% de celui-ci est destiné aux routes, aux ponts et aux aéroports. Ce schéma concerne l’autoritarisme lié au changement climatique, la lutte pour une «démocratie multiraciale» (ce que nous sommes déjà) et le fait de prendre votre argent pour le donner à quelqu’un d’autre au nom de l’équité. Ce plan ne concerne pas plus notre infrastructure que le projet de loi de secours COVID ne concernait la pandémie COVID; image de marque, marketing, tromperie. Le président Donald Trump avait poussé l’idée d’un projet de loi sur les infrastructures, mais cela ne s’est jamais produit. Il ne fait aucun doute que l’amélioration de notre infrastructure est nécessaire et notre gouvernement fédéral devrait jouer un rôle important dans son amélioration. Mais cela doit être fait de manière responsable. Le Congrès républicain qui a prêté serment en janvier 2017 n’a jamais repris la cause, et nous nous retrouvons maintenant avec ce développement. L’ancien président de la Chambre, Paul Ryan, était le chef républicain le plus décevant de notre génération. Le plan de Biden comprend une augmentation des impôts, bien sûr, sur les sociétés. Et les entreprises ne se contentent pas de payer des impôts, elles répercutent ces coûts sur moi et vous sous la forme de prix plus élevés. Pour les entreprises qui ne seront pas en mesure de facturer des prix plus élevés en raison de concurrents étrangers, elles ne feront que reprendre et partir. Si vous voulez détruire notre économie, voici comment le faire: décourager l’industrie et la motiver à déplacer des emplois et des installations à l’étranger. Cette idée est un désastre. Notre dette nationale continuera à devenir incontrôlable avec ce paquet, et elle passera, malheureusement. Il deviendra loi, ou du moins une forme de celui-ci le deviendra. Une dette en fuite signifie une inflation galopante, et nous pouvons nous attendre à voir cette inflation d’ici trois ou quatre ans. Si vous ne l’avez pas déjà fait, agissez. Investissez dans des actifs corporels et physiques tels que l’immobilier et les métaux précieux, si vous le pouvez. Nous sommes dans le doo-doo profond.

Titre n ° 2: L’Arkansas interdit les soins « sexistes » pour les mineurs

Lundi, la gouverneure républicaine de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a promulgué une loi interdisant l’accès à divers traitements pour les mineurs souffrant de dysphorie de genre, y compris les bloqueurs de la puberté et les hormones.

Réflexions et observations:

L’Arkansas a été en première ligne de nombreuses batailles de guerre culturelle récemment. En plus de cette législation – qui est non seulement prudente, mais de bon sens – le gouverneur Hutchinson a signé il y a trois semaines un projet de loi qui interdit pratiquement tous les avortements. État de survol dont l’importance dans les affaires nationales est souvent ignorée, l’Arkansas montre au reste de l’Amérique conservatrice comment cela se fait. Ne craignez pas un combat; ne vous cachez pas de qui vous êtes et de ce que vous croyez; et faites ce qui est juste quelle que soit la réaction des whackos de gauche. Bravo au gouverneur Hutchinson, aux législateurs et aux Arkansans qui les ont élus. Typique de tant d’efforts de gauche, le verbiage utilisé dans le débat sur les transgenres est une bâtardise de notre langage. Ils sont fesses à l’envers, comme d’habitude. On pourrait penser que «l’affirmation du genre» signifierait le soutien du genre de la personne. Vous êtes un garçon, alors cette action affirmera ce genre, ou vous êtes une fille et cette action confirmera ce fait. Au lieu de cela, les processus en question seraient plus précisément décrits comme «déni de genre». Ceux qui se considèrent transgenres sont en fait atteints de dysphorie de genre, un trouble psychologique. Par conséquent, les opposants au projet de loi de l’Arkansas soutiennent en fait l’affirmation d’une maladie mentale. Pour la gauche, le haut est le bas et la droite est la gauche. Une grande partie de la rhétorique et du débat émergeant de cette loi de l’Arkansas a ignoré un aspect clé de la législation. Cette loi n’interdit pas aux adultes de faire quoi que ce soit. Si vous souffrez de dysphorie de genre et que vous êtes un adulte, et si vous voulez éviter les conseils et ruiner votre corps avec des hormones ou mutiler vos organes génitaux, c’est une chose. Mais permettre aux enfants de prendre de telles décisions qui changent leur vie est de la folie. Les personnes qui ne sont pas assez âgées pour voter ou consentir à une activité sexuelle ne devraient pas avoir le dernier mot sur ces questions; c’est à cela que servent les parents.

Titre n ° 3: Le gouvernement Cuomo signe une loi légalisant les mauvaises herbes à New York

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, confronté à la pression politique croissante de deux scandales, a signé mercredi un projet de loi sur la légalisation de la marijuana à des fins récréatives.

Réflexions et observations:

Si vous êtes incompétent, ne pouvez pas gouverner et voulez distraire vos électeurs, que faites-vous? Vous leur passez un joint. Cette loi résume parfaitement la mentalité plus large du Parti démocrate. Si cela vous aide à rester au pouvoir, ne prêtez pas attention aux effets à long terme de vos politiques et répondez simplement aux besoins à court terme d’un groupe facilement manipulable au sein de votre électorat. Et diabolisez vos opposants politiques dans le processus. Légaliser le pot est une question de racisme, le saviez-vous? Sinon, vous auriez dû, car tout est question de racisme pour les démocrates. Selon le Cuomo, cette loi profitera aux «communautés marginalisées» et «mettra fin aux peines de prison sévères» qui visent les minorités. Si vous vous opposez à ce projet de loi, ce doit être parce que vous êtes raciste, alors taisez-vous et ici, faites un autre bang. Cuomo a signé le projet de loi alors que le nombre de femmes l’accusant de harcèlement sexuel a atteint des chiffres à deux chiffres cette semaine, avec un dixième accusateur qui se présente, et son scandale de soins infirmiers COVID se déroule toujours. Ce projet de loi serait-il devenu loi malgré les scandales? Probablement. Mais ne pensez pas que Cuomo n’essaiera pas de tirer le meilleur parti de cette proxénétisme. Les électeurs ont la capacité d’attention d’un enfant de cinq ans; en particulier dans les données démographiques qui soutiennent la légalisation de l’herbe. Beaucoup pensaient que Cuomo allait démissionner il y a des semaines sous la pression croissante des deux côtés de l’allée. N’oubliez pas que les deux sénateurs américains siégeant dans l’État – Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand – lui ont demandé de démissionner, ainsi que des dizaines d’autres démocrates dans sa propre législature, mais il ne l’a pas fait. Peut-être que la seule personne qui pourrait contraindre Cuomo à partir serait un appel similaire du président Biden, mais ne comptez pas dessus. Cuomo pourrait très bien devoir être mis en accusation pour être démis de ses fonctions. Aussi absurde que cela puisse paraître, il y a de fortes chances que Cuomo reste là où il est et termine son mandat.

Titre n ° 4: Annuler la culture arrive pour les maîtres

Lundi, un groupe de défense des droits civiques noir a demandé au PGA Tour de se retirer de sa sanction du tournoi Masters qui commence la semaine prochaine. La justification de cette demande était l’adoption de la «nouvelle loi de répression raciste des électeurs» en Géorgie.

Réflexions et observations:

Qu’y a-t-il de si raciste dans la loi géorgienne en question? Comment la nouvelle loi supprime-t-elle les votes? Il impose une exigence d’identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance, il donne aux représentants de l’État un contrôle sur les commissions électorales locales et il interdit à des groupes ou à des individus de distribuer gratuitement de la nourriture et de l’eau aux personnes en attente de voter. Et notez qu’il n’y a aucune mention de race nulle part dans la loi, évidemment. Cela vous semble-t-il raciste? La gauche continue de diluer le sens du mot, une approche qui va sans doute se retourner contre lui. Comme mentionné dans un article du Blue State Conservative plus tôt cette semaine, la gauche a tellement exagéré en jouant la carte de la race qu’elle transforme le mot «raciste» en compliment. Si cette loi de bon sens qui cherche à préserver l’intégrité de nos élections est raciste, alors ceux d’entre nous qui soutiennent de telles lois devraient considérer leur revendication comme de la flatterie et dire merci. Pour ceux qui n’ont pas encore appris cette leçon, c’est une évidence: ne cédez pas à ces gens, ne vous excusez pas auprès d’eux pour quoi que ce soit, et rejetez-les à chaque occasion. La foule réveillée est juste cela; une foule. Si le Masters et / ou le PGA Tour avaient acquiescé et renfloué le tournoi, comment pensez-vous que cette décision se serait déroulée? Ils n’auraient pas été satisfaits, seulement enhardis. La semaine prochaine, ils envisageraient d’annuler Sesame Street, de la musique country, ou des véhicules à 6 cylindres, ou tout ce qu’ils trouveraient ennuyeux ce jour-là. Ne cédez pas; donnez-leur plutôt le doigt. Il est intéressant de noter qu’ils ont ciblé les Masters, qui sont entièrement contrôlés par le club de golf lui-même: Augusta National, l’une des organisations les plus exclusives au monde. Augusta National est le même groupe qui a résisté aux appels pendant des années pour permettre aux femmes de rejoindre le club. Quand ils l’ont fait, des années après la pression initiale, ils l’ont fait selon leurs propres conditions et ont accepté l’ancienne secrétaire d’État, icône républicaine et conservatrice Condoleezza Rice comme membre. Augusta National ne cède pas à la foule réveillée et est un exemple de la façon dont nous devrions tous réagir. Enfin, concernant l’idée qu’il est raciste d’empêcher les gens de distribuer de l’eau aux gens qui attendent en ligne pour voter. Si vous pensez que les Noirs ou d’autres minorités ont besoin que quelqu’un d’autre leur donne de la nourriture ou de l’eau en attendant de voter, ou qu’ils sont incapables d’avoir la prévoyance d’apporter une collation ou une boisson s’ils ont faim ou soif, faites tu sais ce que tu es? Vous êtes raciste.

Titre n ° 5: Une femme asiatique new-yorkaise de 65 ans battue gravement dans un crime haineux probable

Une femme asiatique à New York a été sévèrement battue devant un immeuble d’appartements de luxe lundi, mais nos médias ont évité un aspect clé de l’incident.

Réflexions et observations:

Au départ, la seule information disponible sur l’agresseur provenait d’une vidéo de sécurité qui montrait clairement que l’homme était noir, ce qui va directement à l’encontre du récit de nos médias grand public selon lequel le récent pic de violence anti-asiatique est dû à la suprématie blanche. Ça ne l’est pas. Une grande partie des médias grand public ont couvert l’histoire, mais seulement dans la mesure où ils pouvaient pousser leur histoire d’Asiatiques en tant que victimes et la suprématie blanche étant le facteur de motivation. Presque aucun d’entre eux n’a mentionné la race de l’homme, même une seule fois. Considérez ces hyperliens pour référence comme exemples de tels articles: NBC News, ABC News et NPR. Alors que les articles des reportages télévisés mentionnent clairement qu’il s’agissait presque certainement d’un crime de haine – comme l’attaquant a crié: «Vous n’avez pas votre place ici», à la victime – ils ont qualifié le suspect de «l’homme» et «d’un homme , »Et« l’homme non identifié ». Mais nulle part ils ne mentionnent la race de l’homme. Si l’homme avait été blanc, cela aurait été la principale histoire de toutes les chaînes d’information, et sa couleur de peau aurait été mentionnée dans la première phrase car ils déploraient le problème de la blancheur. Il y a deux semaines, nous avons eu l’horrible fusillade à Atlanta au cours de laquelle un homme blanc a tué huit femmes travaillant dans des salons de massage dans et autour de la ville. Avant que les corps de ces femmes ne soient même froids, les démocrates et leurs médias martelaient le récit selon lequel ces fusillades étaient le résultat d’un racisme anti-asiatique. Pourtant, nous n’avons toujours aucune preuve que ce soit le cas, car le tireur a cité sa dépendance sexuelle en tant que conducteur, et en fait deux des morts n’étaient même pas asiatiques. Pourtant, dans ce cas à Manhattan, nous avons des témoignages oculaires de railleries racistes alors que l’homme la battait sans pitié. Il n’y a aucun doute, on nous ment et on nous induit en erreur, et nous devons rejeter leurs efforts et les dénoncer.

Photo de Giorgio Trovato sur Unsplash

Contenu syndiqué à partir de TheBlueStateConservative.com