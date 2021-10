Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 10 octobre 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 10 octobre 2021.

Les aurores boréales sont un phénomène fascinant mais peu fréquent à notre latitude à Seattle. … En savoir plus

[Updated below with additional details from internal FAQ.] Amazon ne prévoit plus de ramener en masse les employés de l’entreprise au bureau début janvier, mais laissera plutôt les décisions aux chefs d’équipe individuels au niveau des directeurs, a déclaré le PDG Andy Jassy aux employés lundi matin dans un e-mail interne. … En savoir plus

Microsoft et Amazon ont conclu un accord qui ouvre la voie à l’ancien cadre supérieur d’Amazon Web Services, Charlie Bell, pour qu’il commence son nouveau travail à la tête d’une nouvelle organisation d’ingénierie en cybersécurité au sein de la société de technologie de Redmond. … En savoir plus

Une épicerie Amazon Fresh ancrera le rafraîchissement d’une vaste place commerçante le long de l’Aurora Avenue North, très fréquentée, dans le nord de Seattle. … En savoir plus

La nouvelle : Karat, une startup basée à Seattle qui aide les entreprises à mener des entretiens techniques, a levé un tour de 110 millions de dollars de série C à une valorisation de 1,1 milliard de dollars. … En savoir plus

La rémunération totale du PDG de Microsoft, Satya Nadella, a augmenté de plus de 12% pour atteindre 49,9 millions de dollars au cours de l’exercice 2021, clos le 30 juin, selon la nouvelle déclaration de procuration de la société. … En savoir plus

Carlos Rodriguez, PDG du géant des services de paie ADP, a été nommé au conseil d’administration de Microsoft. … En savoir plus

Dutchie roule dans le vert. Les créateurs de technologie basés à Bend, dans l’Oregon, pour aider à faciliter les commandes légales de cannabis, ont levé 350 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série D, a annoncé jeudi. … En savoir plus

Alors que le dernier changement d’Amazon dans sa politique de retour au bureau est probablement une bonne nouvelle pour les employés basés à Seattle qui se sont habitués au travail à distance, Sayed Salem souffre. … En savoir plus

– Le service de livraison fortement financé Gopuff a embauché trois autres dirigeants basés à Seattle : l’ancien directeur de l’exploitation de Beyond Meat, Sanjay Shah, en tant que vice-président directeur de l’exécution en Amérique du Nord. … En savoir plus