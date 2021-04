Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 11 avril 2021

Tenez-vous au courant des dernières technologies et actualités des startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 11 avril 2021.

Les municipalités de Washington seront en mesure d’offrir un service haut débit direct aux consommateurs dans tout l’État plus tard cette année en vertu de la législation du gouvernement… Lire la suite

Carbon Robotics, une société de Seattle dirigée par le co-fondateur d’Isilon Systems, Paul Mikesell, dévoile son robot autonome qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier les mauvaises herbes poussant dans les champs de légumes, puis les zappe avec des rafales thermiques de précision provenant de lasers. … En savoir plus

– Jeff Wilke, l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, a rejoint Scale AI en tant que conseiller du PDG. … En savoir plus

Nouveaux appareils Microsoft: le géant de la technologie a dévoilé mardi plusieurs nouveaux produits, dont le Surface Laptop 4, «l’ordinateur portable le plus puissant» de l’entreprise. Surface Laptop 4: l’appareil conserve une grande partie de l’apparence et de la conception traditionnelles de Surface Laptop, avec des performances et une durée de vie de la batterie améliorées. … En savoir plus

L’entreprise spatiale Blue Origin du fondateur d’Amazon Jeff Bezos a fait voler un mannequin dans l’espace aujourd’hui lors du 15e vol d’essai de son vaisseau spatial suborbital réutilisable New Shepard – mais pour la première fois, des humains vivants et respirants ont pratiqué toutes les étapes menant au lancement et à l’atterrissage. … En savoir plus

La nouvelle: Jeff Bezos a écrit sa dernière lettre aux actionnaires en tant que PDG d’Amazon et a utilisé la tradition annuelle pour commenter le traitement des employés par l’entreprise. … En savoir plus

MISE À JOUR: Microsoft a confirmé lundi qu’il achèterait Nuance pour 19,7 milliards de dollars. … En savoir plus

Nouveau financement: Doorstead, une start-up de gestion immobilière à San Francisco fondée par d’anciens employés d’Uber, a levé un tour de table de série A de 12,5 millions de dollars dirigé par la société de Seattle Madrona Venture Group. … En savoir plus

Achat géant de Microsoft: Le géant de la technologie a annoncé lundi sa deuxième acquisition en importance: un accord en attente de 19,7 milliards de dollars pour faire sauter la société de la région de Boston Nuance Communications, un leader de longue date de la technologie vocale alimentée par l’intelligence artificielle. … En savoir plus

The Blind Watchmaker, le livre à succès de Richard Dawkins en 1986 qui brouille la notion de design intelligent tout en célébrant la science rationnelle de l’évolution, a obtenu son tour de vedette aujourd’hui dans la dernière lettre aux actionnaires de Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon. … En savoir plus