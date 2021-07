Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 11 juillet 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 11 juillet 2021.

Après des années de construction, de tests et de gestion des revers, OceanGate, basé à Everett, dans l’État de Washington, a envoyé pour la première fois un submersible de nouvelle génération et son équipage sur le site de l’épave du Titanic. … En savoir plus

L’histoire sérialisée est un pilier du monde littéraire, une formule éprouvée pour créer un conte alléchant, de l’ouverture du crochet à la fermeture du cliffhanger. … En savoir plus

Des financements énormes. Nouvelles licornes. Plus de talents technologiques. … En savoir plus

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a déclaré que le bénéficiaire de l’enchère de 28 millions de dollars pour une place sur son vaisseau spatial suborbital New Shepard est Oliver Daemen, un étudiant de 18 ans originaire des Pays-Bas. … En savoir plus

La région de Seattle a créé plus de 48 000 emplois technologiques de 2016 à 2020, soit une augmentation de plus de 35%, augmentant à un rythme plus rapide que tout autre grand … Lire la suite

Plus d’un an après la fermeture de sa populaire entreprise de restauration et de restauration coréen-mexicain Bomba Fusion, l’entrepreneur de Seattle Simon Yu est arrivé du Mexique, où il travaille à distance, et le sujet s’est tourné vers la nourriture. … En savoir plus

Facebook a conclu un accord pour que plus d’une douzaine de ses experts en Internet sans fil se déplacent vers Amazon pour travailler sur son réseau à large bande par satellite Project Kuiper, a rapporté The Information aujourd’hui. … En savoir plus

Amperity est la dernière entreprise à rejoindre le club insaisissable des licornes de la région de Seattle, ou des startups technologiques privées évaluées à plus d’un milliard de dollars. … En savoir plus

Facebook prend plus d’espace dans le développement tentaculaire du Spring District à Bellevue, Washington, en obtenant un bail pour le bloc 5, un immeuble de bureaux de 11 étages et 345 000 pieds carrés dont l’ouverture est prévue en 2023. … Lire la suite

Microsoft publiera Windows en tant que service cloud payant, promettant de diffuser le système d’exploitation sur n’importe quel appareil dans le but de créer ce que le géant de la technologie décrit comme une nouvelle catégorie d’informatique appelée Cloud PC. … En savoir plus