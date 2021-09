Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 12 septembre 2021

in

Les travaux de construction de plusieurs grands projets d’expansion d’entreprises technologiques, y compris ceux d’Amazon, Microsoft, Google et Facebook, ont ralenti aujourd’hui alors que le plus grand syndicat de charpentiers de la région a interrompu ses travaux en raison d’un conflit salarial. … En savoir plus

Une étude menée par l’Institute for Systems Biology de Seattle suggère que la composition des bactéries dans l’intestin peut influencer la capacité d’un individu à perdre du poids. … En savoir plus

Deux ans et demi après qu’Amazon se soit retiré de son projet d’occuper un nouveau gratte-ciel géant dans le centre-ville de Seattle, les locataires commerciaux et résidentiels emménagent dans Rainier Square, une tour de verre plongeante qui a pris une place prépondérante dans l’horizon de la ville. … En savoir plus

Une étude de Microsoft examinant l’utilisation de la technologie par ses employés a révélé une diminution de la communication entre les entreprises et a déclenché une discussion animée sur l’impact à long terme du travail à distance sur la collaboration, la productivité et l’innovation. … En savoir plus

Microsoft a confirmé avoir embauché le leader de longue date d’Amazon Web Services, Charlie Bell, pour diriger une organisation d’ingénierie nouvellement formée pour résoudre les problèmes de cybersécurité et connexes, mais a déclaré qu’il n’avait jusqu’à présent pas été en mesure de parvenir à un accord avec Amazon sur le contrat de non-concurrence de Bell avec la société. . … En savoir plus

Le département de l’Agriculture de l’État de Washington a éradiqué un autre nid de frelons géants asiatiques au cours du week-end et a déclaré avoir localisé le troisième nid de 2021, qu’il prévoyait également de détruire bientôt. … En savoir plus

Face à une nouvelle liste de régulateurs et de législateurs appelant à de nouveaux principes de contrôle antitrust, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a présenté un cas familier dans sa première interview télévisée depuis qu’il a pris les rênes du fondateur Jeff Bezos il y a deux mois. … En savoir plus

Cela fait moins d’un an depuis le lancement officiel de Pacaso. … En savoir plus

Les programmeurs qui cherchent à expérimenter ou à améliorer les outils et la technologie qu’ils utilisent pour leur travail quotidien se tournent vers un jeu compétitif appelé “Battlesnake” – créé par une société du même nom – pour gagner le droit de se vanter parmi une communauté de codeurs. … En savoir plus

Une nouvelle plate-forme d’investissement en ligne est en préparation, avec une application lancée cette semaine et 6 millions de dollars de nouveau financement. … En savoir plus