Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 13 juin 2021

BELLEVUE, Wash. — La première épicerie Amazon Fresh à service complet à profiter de la technologie d’achat sans caissier « Just Walk Out » du détaillant pourrait bien devenir une attraction touristique. … En savoir plus

Nouveau financement : la startup de Seattle Arrived Homes a levé 10 millions de dollars en capitaux propres et 27 millions de dollars en financement par emprunt pour aider à faire évoluer son modèle immobilier basé sur la technologie qui permet aux gens d’investir dans des maisons unifamiliales locatives pour aussi peu que 100 $. … En savoir plus

Ils sont arrivés au cours du mois dernier dans les boîtes de réception des codeurs Microsoft, des rédacteurs en chef d’Amazon et des ingénieurs de Boeing, ainsi que de dizaines de milliers d’autres employés dans l’État de Washington : d’une nouvelle taxe sur les salaires de l’État pour financer les soins de longue durée. … En savoir plus

L’ouverture de la dernière épicerie physique d’Amazon dans la région de Seattle cette semaine est unique car elle comportera la technologie sans caissier «Just Walk Out» de l’entreprise. … En savoir plus

Le PDG d’Athira Pharma, Leen Kawas, a été mis en congé temporaire jusqu’à ce que la société de biotechnologie de la région de Seattle termine un examen « issu de la recherche doctorale Dr. … Lire la suite

C’est la blague la plus puissante au monde : le mini-réfrigérateur sur le thème de la Xbox Series X de Microsoft sera disponible à la vente plus tard cette année. … En savoir plus

Amazon est à un moment charnière de son histoire, confronté à un examen réglementaire et juridique croissant au moment où un nouveau PDG, Andy Jassy, ​​prend les rênes du fondateur Jeff Bezos. … En savoir plus

Les modes multijoueurs de Halo Infinite seront gratuits ; Jack Sparrow arrive à Sea of ​​​​Thieves; le prochain Forza Horizon se rendra au Mexique ; et le mystérieux Redfall s’est avéré être un nouveau jeu coopératif de combat de vampires d’Arkane Studios. … En savoir plus

L’un des personnages les plus anciens de Tekken rejoint le casting de Super Smash Bros. … Lire la suite

Bill Gates maintient l’une de ses traditions préférées, en recommandant la lecture de ses livres d’été préférés, alors même que son image publique prend une tournure dramatique. … En savoir plus