Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 14 novembre 2021

Meta a fait une grande annonce mardi sur la façon dont il espère apporter une touche au monde virtuel grâce à l’utilisation de gants haptiques développés par Reality Labs Research de la société. … En savoir plus

Une nouvelle startup de Seattle dirigée par l’entrepreneur de longue date Rahul Sood combine une vague des dernières tendances technologiques – NFT, blockchain, apprentissage automatique, métaverse – dans des expériences de jeu futuristes. … En savoir plus

Washington, l’Oregon et la Colombie-Britannique ont convenu de travailler ensemble pour mettre en place des trains à grande vitesse ou d’autres formes de transport terrestre à très grande vitesse pour relier les principaux centres de population de la région de Cascadia. … En savoir plus

Narrative Science, la société basée à Chicago à l’origine du logiciel de narration de données Lexio, rejoindra la société de visualisation de données basée à Seattle, Tableau Software, dans le cadre d’un accord qui sera racheté par la société mère de Tableau, Salesforce. … En savoir plus

La nouvelle : la start-up immobilière basée à Seattle, Aloft, a levé 20 millions de dollars pour développer sa plate-forme logicielle utilisée pour les évaluations de maisons. … En savoir plus

La société de technologie et de services immobiliers Place vient de lever le premier capital externe de son histoire : un tour de table de 100 millions de dollars de série A mené par Goldman Sachs Asset Management, pour une valorisation de plus d’un milliard de dollars. … En savoir plus

La ville de Seattle prévoit d’utiliser de nouvelles caméras pour surveiller la circulation dans le centre-ville et de verbaliser automatiquement les conducteurs qui bloquent illégalement les voies de bus, les passages pour piétons et les intersections. … En savoir plus

Un recours collectif proposé allègue que le groupe Zillow, basé à Seattle, a caché aux actionnaires des problèmes dans son activité d’achat de maisons avant de fermer brusquement l’unité il y a deux semaines. … En savoir plus

TerraPower, l’entreprise d’énergie nucléaire soutenue par le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a choisi une centrale au charbon qui sera bientôt à la retraite dans le Wyoming comme emplacement privilégié pour un réacteur de démonstration de nouvelle génération. … En savoir plus

La réputation de Seattle en tant que plaque tournante de la technologie et de l’innovation a été renforcée par la sortie du « North American Technology Fast 500 » de Deloitte en 2021. Le classement de Deloitte est un compte rendu annuel des entreprises nord-américaines à la croissance la plus rapide dans le domaine de la technologie, tel que mesuré par la croissance des revenus de 2017 à 2020. … Lire la suite