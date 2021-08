Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 15 août 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 15 août 2021.

Tech a de nouveau réussi le test en aidant à traquer un autre nid de frelons géants asiatiques dans l’État de Washington. … En savoir plus

Cyan, dont le siège est à Spokane, Washington, a annoncé mardi que son dernier remake de l’original Myst devrait sortir en août… Lire la suite

T-Mobile a publié mercredi plus de détails sur une « cyberattaque hautement sophistiquée » qui a révélé les données de plus de 40 millions de clients anciens ou potentiels qui avaient demandé un crédit auprès de l’entreprise, ainsi que de 7,8 millions d’abonnés postpayés actuels. … En savoir plus

Wei Gao, un cadre d’Amazon qui a aidé à diriger les efforts d’épicerie de l’entreprise, quitte le géant de la technologie de Seattle après plus de 16 ans. … En savoir plus

Commandez ! Picnic, la startup de l’automatisation alimentaire de Seattle, a annoncé mardi qu’elle accepte les précommandes des États-Unis… Lire la suite

Manik Gupta, un investisseur et conseiller en démarrage qui travaillait auparavant comme chef de produit chez Uber et chef de produit Google, a rejoint Microsoft en tant que vice-président d’entreprise pour Teams Consumer, Skype et GroupMe. … En savoir plus

— La société de technologie d’application de la loi Axon a ajouté l’ancien directeur de HTC Vive Chris Chin au poste de vice-président de la technologie immersive. … En savoir plus

Les fans de hockey qui meurent d’envie de jeter un coup d’œil à l’intérieur de la Climate Pledge Arena de Seattle, qui sera bientôt le domicile du Seattle Kraken, peuvent se tourner vers une annonce de jeu vidéo aujourd’hui pour obtenir leur dose. … En savoir plus

Samir et Amy Lakhani ont eu toute une année – une année qui impliquait de quitter des emplois à temps plein, de travailler sur leur première startup, d’enseigner à leurs enfants à la maison et d’un diagnostic de cancer, le tout pendant une pandémie mondiale. … En savoir plus

La NASA a suspendu son contrat avec SpaceX pour ramener les astronautes sur la lune en attendant le résultat initial d’un procès intenté par Blue Origin. … En savoir plus