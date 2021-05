Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 16 mai 2021

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles en matière de technologie et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 16 mai 2021.

Histoires les plus populaires sur .

Melinda French Gates a créé Pivotal Ventures en janvier 2015 avec si peu de fanfare que la nouvelle de l’effort est sortie après que . est tombé accidentellement sur son site Web. … En savoir plus

Bill Gates a démissionné du conseil d’administration de Microsoft après que des allégations aient fait surface selon lesquelles le cofondateur de la société avait une relation sexuelle inappropriée depuis des années avec un employé, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. … En savoir plus

La nouvelle: Amazon renomme sa marque Amazon Go Grocery en «Amazon Fresh» et ferme son magasin Amazon Go Grocery à Redmond, Washington, près du siège de Microsoft, a appris .. … En savoir plus

Twilio, une société de logiciels de communication avec des racines de Seattle, achète Zipwhip, une start-up basée à Seattle, pour environ 850 millions de dollars, dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions, ont annoncé lundi les sociétés. … En savoir plus

Microsoft combinera son organisation mondiale de vente et de marketing et son activité commerciale mondiale sous la direction de Judson Althoff, positionnant ainsi le dirigeant de Microsoft depuis huit ans en tant que leader clé sous la direction de Satya Nadella. … En savoir plus

Avec Amazon offrant des délais de livraison de plus en plus rapides – pas seulement un jour ou le jour même, mais parfois une question d’heures – la différence entre Amazon.com et son service de livraison rapide Prime Now est devenue de plus en plus étroite. … En savoir plus

Rivian, la start-up californienne de véhicules électriques que certains appellent la «Tesla of Trucks», met en place une salle d’exposition à Seattle et un centre de service à Bellevue, à proximité, pour le déploiement prévu cette année de sa camionnette tout électrique R1T et de son utilitaire sport R1S. véhicule. … En savoir plus

Ce fut une année difficile pour les gens du monde entier. … En savoir plus

Amazon envisagerait de lancer une nouvelle ligne d’activité qui étend les intérêts du géant de la technologie dans le domaine de la santé. … En savoir plus

Nouveau financement: Zap Energy a levé une ronde de 27,5 millions de dollars de série B pour alimenter le développement de son réacteur à fusion qui «peut devenir l’un des principaux catalyseurs d’un avenir énergétique mondial durable», selon son PDG Benji Conway. … En savoir plus