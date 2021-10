Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 17 octobre 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 17 octobre 2021.

Histoires les plus populaires sur .

Jeff Bezos semble se rapprocher de la voile dans le style superyacht. … En savoir plus

Pour prouver que l’épave du Titanic se détériore rapidement, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que la baignoire du capitaine Edward Smith. … En savoir plus

Le travailleur technologique moyen à Seattle gagne 158 000 $, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l’année dernière, selon les nouvelles données du site d’emploi Hired. … En savoir plus

Affronter? Métavers ? Horizon? Facebook obtient un nouveau nom de société, selon un rapport de The Verge, qui a noté que le changement de marque sera probablement similaire à la façon dont Google a créé la société faîtière Alphabet en 2015. … Lire la suite

Ce n’est pas le Coliseum qui a été construit ici il y a près de 60 ans, ni la KeyArena où les fans ont vu les Sonics jouer pour la dernière fois en 2008. … Lire la suite

Leen Kawas a officiellement démissionné de son poste de PDG et de présidente d’Athira Pharma et quitte le conseil d’administration après qu’une enquête a révélé que la responsable de la biotechnologie avait modifié les images dans les articles scientifiques qu’elle a rédigés. … En savoir plus

Dimanche, au cœur du quartier de Ballard à Seattle, les rues étaient animées par des gens visitant une variété de boutiques, de bars et de restaurants ainsi que le populaire Farmers Market. … En savoir plus

En ce qui concerne les startups, Kirby Winfield a vu les hauts et il a vu les bas. … En savoir plus

Microsoft a ouvert les précommandes pour son nouveau mini-réfrigérateur sur le thème de la Xbox Series X tôt mardi matin, et selon certains rapports sur les réseaux sociaux, elles se sont vendues en moins de 30 secondes. … En savoir plus

Starbucks pourrait-il donner un coup de fouet à la technologie de vente au détail d’Amazon ? … En savoir plus