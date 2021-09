Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 19 septembre 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 19 septembre 2021.

La majorité des travailleurs de la technologie de Seattle ne s’attendent jamais à retourner dans leurs bureaux à plein temps et les effets de cette transition pourraient tout changer, de l’immobilier commercial aux problèmes sociaux sur lesquels les travailleurs de la technologie consacrent leur temps et leur argent, en passant par le statut du centre-ville en tant que quartier des affaires. … En savoir plus

Le Bezos Earth Fund a promis 1 milliard de dollars pour conserver et protéger les zones vulnérables du monde, en se concentrant initialement sur le bassin du Congo, les Andes tropicales et l’océan Pacifique tropical. … En savoir plus

Amazon a contribué 7,5 millions de dollars pour achever les segments des sentiers Wilburton et Wilburton Trestle à Bellevue, Washington, la ville située juste à l’est de Seattle, où elle prévoit d’employer à terme 25 000 personnes. … En savoir plus

Théropodes et tricératops et hadrosaures, oh mon dieu ! … En savoir plus

La livraison d’épicerie deviendra plus chère pour les clients de Whole Foods. … En savoir plus

Glowforge a signé avec un nouveau partenaire de vente au détail dans le but de présenter ses imprimantes laser 3D et d’autres produits à un plus grand nombre de clients qui pensent déjà à fabriquer et à créer. … En savoir plus

En 2011, le monde se remettait encore de la crise financière survenue quelques années plus tôt. … En savoir plus

Remitly sera valorisé à près de 7 milliards de dollars lorsqu’il sera rendu public jeudi. … En savoir plus

Le « futur du café » est arrivé – au moins pour les quelque 1 000 personnes qui auront la chance d’acheter de l’infusion froide chez Atomo Coffee, le fabricant basé à Seattle d’un mélange plus durable qui n’utilise pas de grains de café. … En savoir plus

Le conseil d’administration de la startup de télésanté à croissance rapide de Seattle 98point6 a lâché le co-fondateur et PDG Robbie Cape le mois dernier, car il recherchait un nouveau leader qui pourrait positionner l’entreprise pour sa prochaine phase de croissance. … En savoir plus