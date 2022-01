Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 2 janvier 2022

Soyez au courant des dernières nouvelles sur les technologies et les startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 2 janvier 2022.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec les commentaires de Pedro Domingos et des informations supplémentaires. … Lire la suite

La nouvelle : un groupe d’entrepreneurs et de technologues expérimentés s’est associé pour diriger une nouvelle startup à Seattle qui vise à « suralimenter votre productivité ». Les détails : Augment AI Corp est toujours en mode furtif, mais . a appris que la startup vient de lever un tour de table de 3,45 millions de dollars et sort de l’incubateur de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle. … Lire la suite

Amazon a loué un autre grand espace de bureau à Redmond, Washington, selon un dépôt de permis qui nomme le géant de la technologie comme futur locataire d’un immeuble en rénovation dans le parc d’affaires de Redmond Hilltop. … Lire la suite

Amazon donne un coup de main à son État d’origine, Washington, qui a annoncé aujourd’hui qu’il distribuera 5,5 millions de tests rapides alors que le nombre de cas de COVID-19 atteint des niveaux record. … Lire la suite

Nous avons presque tous des objets dont nous ne voulons pas ou dont nous n’avons pas besoin, et les vacances récentes ont peut-être ajouté quelques marchandises à la pile. … Lire la suite

Birkan Uzun, un ancien ingénieur logiciel chez Amazon qui a rejoint le groupe Madrona Venture de Seattle l’année dernière et qui cherchait à gravir les sept plus hauts sommets des sept continents, est décédé vendredi dans un accident de ski à l’extérieur de Bend, Oregon. … Lire la suite

À une époque d’incertitude accrue quant à l’avenir du travail et des espaces de bureau physiques, le fondateur et PDG du détaillant de plein air de Seattle Evo double ce qu’il faudrait pour attirer les gens. … Lire la suite

Deux semaines après son lancement à Noël, le télescope spatial James Webb de la NASA a fini de se dérouler aujourd’hui, ravissant les astronomes dans le processus. … Lire la suite

Amazon dit qu’il teste un nouvel appareil de qualité professionnelle qui peut étendre la portée d’un seul point d’accès dans son réseau sans fil de quartier Sidewalk jusqu’à 5 miles ou plus. … Lire la suite

Relativity Space, la start-up fondée à Seattle et qui construit actuellement des fusées imprimées en 3D dans le sud de la Californie, a fait appel à un cadre de Microsoft pour diriger son équipe d’ingénierie logicielle en pleine croissance et développer son « Système d’exploitation d’usine » alimenté par l’IA. Scott Van Vliet, qui a dirigé l’équipe derrière la plate-forme de collaboration Microsoft Teams en tant que vice-président de l’entreprise, supervisera plus de 150 employés de Relativity dans ses équipes de logiciels intégratifs et de fabrication additive en tant que vice-président principal de l’ingénierie logicielle. … Lire la suite