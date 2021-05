Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 2 mai 2021

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles en matière de technologie et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 2 mai 2021.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi qu’ils mettaient fin à leur mariage après 27 ans, envoyant des ondes de choc dans leur ville natale et dans le monde entier où leur travail philanthropique a touché des dizaines de millions de personnes. … En savoir plus

En mars, Jeff Wilke s’est discrètement éloigné d’Amazon, la société qu’il a contribué à faire passer d’un détaillant de livres en ligne à l’une des sociétés les plus précieuses et les plus influentes au monde. … En savoir plus

Lundi, juste avant de commencer à enseigner son cours de droit de la famille en ligne à l’Université de Washington, le professeur Terry Price a reçu un texte emphatique d’un de ses anciens étudiants en droit. … En savoir plus

La famille du PDG de Microsoft, Satya Nadella, fait un don de 15 millions de dollars à l’hôpital pour enfants de Seattle pour soutenir son travail en médecine neuroscientifique et en soins de santé mentale. … En savoir plus

Lorsque Jeff Blackburn a annoncé sa retraite d’Amazon en février après 22 ans, le lieutenant de longue date de Jeff Bezos a souligné qu’il ne prenait pas sa retraite et a laissé entendre que des nouvelles viendraient pour son prochain déménagement. … En savoir plus

Si vous hésitez à vous faire vacciner contre le COVID-19 parce que vous craignez que Bill Gates y plante une micropuce et vous traque pour une raison quelconque, John Oliver a eu un message pour vous dimanche soir. … En savoir plus

La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé jeudi qu’elle soutenait la levée des protections par brevet sur les technologies vaccinales contre les coronavirus. … En savoir plus

Créée il y a plus de 20 ans, la Fondation Bill & Melinda Gates est un leader mondial de la philanthropie. … En savoir plus

Le PDG et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a vendu plus de 2,4 milliards de dollars d’actions Amazon cette semaine, selon de nouveaux documents réglementaires. … En savoir plus

La grande migration des talents technologiques hors des grands pôles technologiques comme Seattle, San Francisco et Boston est peut-être exagérée. … En savoir plus