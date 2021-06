Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 20 juin 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 20 juin 2021.

Tout comme Dungeons & Dragons sur table, le nouveau jeu vidéo Dark Alliance n’est pas très amusant lorsque vous jouez seul. … En savoir plus

Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste d’administrateur de la Fondation Bill & Melinda Gates. … En savoir plus

Dorothy Li, une vétérinaire d’Amazon de 23 ans qui a aidé à lancer des innovations révolutionnaires telles que Prime to Kindle, est la dernière dirigeante expérimentée à rejoindre l’équipe de direction de Convoy. … En savoir plus

Entre une recrudescence des discussions antitrust et des questions sur le roulement des travailleurs, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a de quoi s’inquiéter ici sur Terre. … En savoir plus

Microsoft a franchi une nouvelle étape mardi alors que la capitalisation boursière de l’entreprise a atteint pour la première fois 2 000 milliards de dollars. … En savoir plus

L’avancée d’Amazon dans les soins de santé comporte de multiples facettes, notamment les tests COVID-19, son groupe et son service de santé Halo, les services cloud pour les soins de santé et les sciences de la vie, et même les soins primaires pour ses employés. … En savoir plus

Un nouveau rapport de la société de courtage immobilier Redfin, basée à Seattle, a révélé que 4 078 maisons dans la région de Seattle se sont vendues cette année entre 100 000 et 299 999 dollars au-dessus du prix demandé, contre seulement 362 l’année dernière. … En savoir plus

Lucid, fabricant d’un nouveau véhicule électrique de luxe dont la production devrait commencer cette année, apporte l’un de ses studios à l’University Village de Seattle. … En savoir plus

La start-up d’équité salariale de Seattle, Syndio, a obtenu plus de 30 millions de dollars de financement au cours de ses quatre années, mais une nouvelle aide de 1 million de dollars des investisseurs en démarrage Penny Jar Capital, annoncée lundi, est particulièrement remarquable car l’entreprise est ancrée par la star de la NBA Stephen Curry. … En savoir plus

Nouveau financement : Moderne a décroché 4,7 millions de dollars pour son logiciel qui aide les développeurs à gagner du temps en automatisant la migration du code et les correctifs. … En savoir plus