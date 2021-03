Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 21 mars 2021

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles en matière de technologie et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 21 mars 2021.

Était-ce un météore? Un satellite en panne? Peut-être un OVNI? … En savoir plus

L’application VoIP Discord, axée sur les jeux, serait sur le marché et il est possible que Microsoft soit l’acheteur. … En savoir plus

Adam Selipsky, PDG de Tableau Software, sera le nouveau PDG d’Amazon Web Services, en remplacement d’Andy Jassy, ​​qui prendra la relève en tant que PDG d’Amazon plus tard cette année. … En savoir plus

N’essayez pas d’ajouter Jamal Crawford au texte du groupe. … En savoir plus

La transmission d’énergie sans fil fait partie de la science-fiction depuis plus d’un siècle, mais maintenant PowerLight Technologies la transforme en réalité scientifique… avec des faisceaux laser effrayants. … En savoir plus

Microsoft va commencer à ramener certains de ses employés de la région de Seattle au bureau la semaine prochaine, un peu plus d’un an après que la pandémie de COVID-19 a forcé un passage radical au travail à distance. … En savoir plus

Rec Room, basée à Seattle, a levé 100 millions de dollars de nouveaux fonds. … En savoir plus

Nouveau financement: Pacaso a levé 75 millions de dollars dans une ronde de financement de série B et 1 milliard de dollars en financement par emprunt. … En savoir plus

Instashowing, une startup dotée d’un outil immobilier en ligne conçu pour aider les agents à planifier facilement des visites à domicile, a levé 1,5 million de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par des vétérans de l’industrie. … En savoir plus

Nouveau financement: Clearbrief, une nouvelle startup de Seattle qui a développé une technologie d’écriture alimentée par l’IA pour le secteur juridique, a levé 1,2 million de dollars. … En savoir plus