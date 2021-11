Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 21 novembre 2021

Soyez au courant des dernières nouvelles sur les technologies et les startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 21 novembre 2021.

Qu’est-ce que le métaverse ? A quelle distance est-il ? … En savoir plus

Cameron James, un vice-président d’Amazon qui a récemment travaillé dans les magasins de détail physiques de l’entreprise, a quitté l’entreprise de Seattle cette semaine après plus de 14 ans passés à divers postes. … En savoir plus

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos prévoit de faire voler six voyageurs spatiaux suborbitaux le mois prochain, ce qui marquerait une première pour le vaisseau spatial New Shepard de la société. … En savoir plus

Walmart s’associe à DroneUp, basé en Virginie, sur un réseau de centres de livraison de drones, à commencer par un marché de quartier à Farmington, Ark. … Lire la suite

La saison des fêtes inhabituelle de cette année consiste à gérer les attentes. … En savoir plus

Le lecteur vorace Bill Gates consomme constamment des informations et augmente la quantité de connaissances que son cerveau peut contenir. … En savoir plus

Des chercheurs de l’Université de Washington développent un appareil portable pour détecter les surdoses d’opioïdes et administrer un médicament pour les inverser. … En savoir plus

La nouvelle : la startup CoreStack de la région de Seattle a levé un tour de table de 30 millions de dollars de série B dirigé par Avatar Growth Capital. … En savoir plus

Une startup de Seattle avec une vision pour le motonautisme électrique s’associe à un constructeur automobile historique qui passe à la vitesse supérieure vers la durabilité dans un accord annoncé lundi. … En savoir plus

Databricks, une société de données et d’intelligence artificielle basée à San Francisco, étend sa présence dans la région de Seattle et agrandit son équipe d’ingénierie. … En savoir plus