Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 22 août 2021

Un autre nid de frelons géants asiatiques a été retiré d’un arbre à Washington alors que le ministère de l’Agriculture de l’État tente de garder une longueur d’avance sur le ravageur envahissant parfois appelé « frelon meurtrier ». Mercredi, la WSDA a sorti le nid de l’intérieur d’un aulne dans le comté de Whatcom, à l’est de Blaine, Washington. … En savoir plus

Le mont Rainier de Washington est soit l’endroit le plus enneigé de la planète, soit un proche deuxième. … En savoir plus

Le leader de longue date d’Amazon Web Services, Charlie Bell, aurait accepté un poste chez Microsoft. … En savoir plus

Au cours de mes cinq années et plus chez ., je me suis souvent demandé ce qu’il faudrait pour attirer l’attention de Jeff Bezos et comment je réagirais si le fondateur d’Amazon m’envoyait un e-mail à propos d’une de mes histoires. … En savoir plus

Que fera exactement Charlie Bell, cadre d’Amazon de longue date, chez Microsoft ? … En savoir plus

Un incendie de téléphone portable dans la cabine d’un avion d’Alaska Airlines a forcé l’évacuation d’urgence des passagers après l’atterrissage du vol en provenance de la Nouvelle-Orléans à l’aéroport international de Seattle-Tacoma lundi soir. … En savoir plus

Un cadre technologique de la région de Seattle qui a tenté d’obtenir frauduleusement des prêts de secours en cas de catastrophe COVID-19 via le programme de protection des chèques de paie a été condamné mardi à deux ans de prison. … En savoir plus

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. … En savoir plus

[Updated below with Microsoft confirmation and related announcements from Amazon, Google, and Code.org.] Microsoft aurait l’intention de quadrupler ses dépenses de cybersécurité à 20 milliards de dollars sur une période de cinq ans, selon un rapport d’une réunion à la Maison Blanche cet après-midi entre le président Joe Biden et les États-Unis… Lire la suite

— La startup IoT Mason a annoncé que son fondateur et PDG actuel, Jim Xiao, échangerait ses rôles avec sa sœur et présidente actuelle de Mason, Nancy Xiao. … En savoir plus