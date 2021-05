Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 23 mai 2021

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles en matière de technologie et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 23 mai 2021.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a fixé une date d’expiration à son mandat de PDG, affirmant mercredi matin qu’Andy Jassy lui succèderait dans ce rôle le 5 juillet.… Lire la suite

Depuis qu’il est devenu PDG de Microsoft, Satya Nadella a défendu un état d’esprit de croissance, poussant l’entreprise à évoluer continuellement et à apprendre des autres et de son propre passé. … En savoir plus

Basé à Seattle, Tableau Software a généré 394 millions de dollars de revenus pour Salesforce au cours de son premier trimestre fiscal, en hausse de 38% par rapport à l’an dernier. … En savoir plus

La bataille autour du financement de la NASA pour les systèmes d’atterrissage lunaire a touché le sol au Sénat – un sénateur de premier plan cherchant un financement supplémentaire qui pourrait aller à l’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et un autre sénateur de premier plan qui se prononce contre un «sauvetage de Bezos». La sénatrice du côté favorable au financement est Maria Cantwell, D-Wash., Qui préside le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports. … En savoir plus

C’est officiel: Amazon achètera MGM pour 8,45 milliards de dollars. … En savoir plus

Expedia Group a embauché des cadres supérieurs d’Apple et de Verizon Media alors que la société révise sa structure de direction et sa marque après une longue période de désarroi organisationnel et de baisse des revenus. … En savoir plus

Microsoft a dévoilé mardi matin de nouveaux outils pour générer automatiquement du code informatique et des formules, dans une nouvelle adaptation de la technologie de langage naturel GPT-3 plus connue pour répliquer le langage humain. … En savoir plus

– Darcie Henry, un vétéran d’Amazon depuis 23 ans, rejoindra Snap Inc.… En savoir plus

Amazon, Microsoft et Google sont impliqués dans un processus d’appel d’offres pour fournir à Boeing des services de cloud computing, un contrat qui devrait valoir au moins 1 milliard de dollars sur plusieurs années, rapporte The Information. … En savoir plus

La seule éclipse lunaire totale de 2021 sera également l’une des éclipses lunaires totales les plus courtes de ces dernières années, d’une durée d’un peu moins de 15 minutes. … En savoir plus