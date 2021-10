Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 24 octobre 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 24 octobre 2021.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Lors du lancement d’Apptio en 2007, les premiers employés se sont demandé si la startup de logiciels d’entreprise devait établir son siège à Seattle ou à proximité de Bellevue. … En savoir plus

Prendre une bouchée ou un verre lors d’un événement sportif à Seattle sans faire la queue est désormais une réalité. … En savoir plus

Une sortie énorme ne nécessite pas toujours de l’argent en capital-risque. C’est ce que Pacvue vient de démontrer. … En savoir plus

Quelques jours avant que la magie officielle ne commence à The Splintered Wand dans le quartier historique de Ballard à Seattle, il est clair que les propriétaires du nouveau restaurant, bar et magasin de baguettes ont fait des merveilles sur le bâtiment de 125 ans où l’entreprise ouvrira. … En savoir plus

Alors que la nouvelle politique de Santé publique – Seattle et comté de King exigeant une preuve de vaccination COVID-19 pour entrer dans certaines entreprises entre en vigueur aujourd’hui, les méthodes numériques de vérification devraient gagner en popularité. … En savoir plus

Pendant le sommeil, notre cerveau est « nettoyé ». Des vagues de fluides traversent l’organe, collectant les déchets des cellules et les envoyant via le système circulatoire. … En savoir plus

Rivian, le constructeur de véhicules électriques qui a bénéficié d’un important soutien d’Amazon, tente d’attirer davantage d’ingénieurs dans la région de Seattle en fonction des offres d’emploi publiées sur le site Web de l’entreprise. … En savoir plus

Les bénéfices d’Amazon ont plongé à 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre, chutant de près de la moitié d’une année sur l’autre, et le PDG Andy Jassy a dit aux actionnaires de se préparer à plus de la même chose pendant la période critique des fêtes. … En savoir plus

Cela fait près de deux ans qu’Amazon Web Services a annoncé une initiative d’informatique quantique qui comprenait la création d’un AWS Center for Quantum Computing – et aujourd’hui AWS ouvre la boîte, à la manière de Schrödinger, pour révéler que le centre est vivant et plonge dans l’étrangeté quantique. dans un nouveau bâtiment sur le campus de Caltech à Pasadena, Californie. … Lire la suite

Climate Pledge Arena ne sort pas vraiment de la bouche. … En savoir plus