Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 25 avril 2021

Histoires les plus populaires sur .

Stratolaunch, la société aérospatiale fondée par feu le milliardaire de Seattle, Paul Allen, a soumis le plus gros avion du monde à son deuxième test en vol aujourd’hui, deux ans après le premier vol. … En savoir plus

La nouvelle: Un juge fédéral de la Cour des réclamations fédérales a refusé de rejeter les allégations selon lesquelles l’ancien président Trump aurait interféré avec le contrat d’infrastructure de défense conjointe de 10 milliards de dollars, un projet massif de migration de l’infrastructure informatique et des données du Pentagone vers le cloud. … En savoir plus

Bill Gates prédit que “la fin viendra” pour la pandémie de COVID-19, déclarant dans une interview dimanche qu’un retour à la normale arrivera l’année prochaine. … En savoir plus

Le temps de la session législative étant compté, les législateurs de l’État de Washington ont approuvé un budget de 59 milliards de dollars, y compris une taxe sur les plus-values, qui a divisé la communauté technologique de la région. … En savoir plus

Amazon a annoncé mercredi son intention d’investir plus d’un milliard de dollars dans des augmentations de salaire pour ses employés d’exploitation, promettant des augmentations comprises entre 50 cents et 3 dollars de l’heure à plus de 500000 employés. … En savoir plus

La NASA dit qu’elle retardera ses paiements à SpaceX pour le développement de sa super-fusée Starship en tant qu’atterrisseur lunaire tandis que le Government Accountability Office résout les défis liés à l’attribution du contrat de 2,9 milliards de dollars de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos ainsi que de l’Alabama. -based Dynetics. … En savoir plus

MacKenzie Scott a fait sensation philanthropique en 2020 en donnant plus de 5 milliards de dollars de sa vaste richesse à diverses organisations. … En savoir plus

La bataille spatiale milliardaire vient de passer d’un cran, avec l’aventure spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, contestant l’attribution par la NASA d’un contrat d’atterrissage lunaire de 2,9 milliards de dollars à SpaceX – et le PDG de SpaceX, Elon Musk, a répondu avec un double sens. … En savoir plus

Amazon a remporté deux Oscars dimanche soir lors de la 93e cérémonie des Oscars alors que la célébration annuelle du meilleur du film adoptait une approche plus modérée en raison de la pandémie. … En savoir plus

Imaginez un monde où Internet à haut débit couvre tous les coins du globe, transformant la façon dont les gens accèdent aux soins de santé, à l’éducation et au divertissement. … En savoir plus