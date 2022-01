Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 26 décembre 2021

Soyez au courant des dernières nouvelles sur les technologies et les startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 26 décembre 2021.

Le feu d’artifice de Space Needle a longtemps été considéré comme la célébration emblématique du Nouvel An sur la côte ouest. … Lire la suite

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady va garder une meilleure emprise sur son Microsoft Surface après avoir entendu la NFL parler de sa crise de tablette lors d’une défaite en décembre… Lire la suite

La position de leader d’Amazon dans le commerce électronique aux États-Unis est bien documentée, mais les derniers classements mondiaux pour les installations d’applications montrent le potentiel des nouvelles marques pour bouleverser le mastodonte des achats en ligne. … Lire la suite

Le géant pharmaceutique Bristol Myers Squibb se développe tranquillement dans la région de Seattle. … Lire la suite

Les informations faisant état d’une interdiction chinoise du client international de Steam semblent avoir été une fausse alarme, mais cela a soulevé plus de questions sur le pays qui bloque potentiellement la vitrine de jeux vidéo largement utilisée. … Lire la suite

Les nouvelles installations de l’application mobile Oculus ont bondi de plus de 150% au cours du week-end de Noël, par rapport aux années précédentes, selon les chiffres publiés mardi matin par Apptopia. … Lire la suite

Vous vous souvenez d’avoir fait une mix tape pour quelqu’un avec qui vous sortiez ? … Lire la suite

Depuis 25 ans, je récapitule les principales histoires sur l’espace et j’attends avec impatience les tendances de l’année prochaine sur la dernière frontière – et pendant la plupart de ce temps, l’aube de l’ère des vols spatiaux commerciaux a été l’une des choses que j’ai attendaient le plus avec impatience. … Lire la suite

Ce fut une année étrange dans une entreprise étrange. … Lire la suite

La startup Curi Bio, basée à Seattle, a levé 10 millions de dollars pour faire progresser ses plates-formes de découverte de médicaments, basées sur des cellules souches humaines. … Lire la suite