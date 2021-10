Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 26 septembre 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 26 septembre 2021.

Le nouveau monde tant attendu d’Amazon a été lancé sur Steam mardi matin, et dans les nouvelles qui devraient permettre aux dirigeants d’Amazon de respirer un peu plus facilement aujourd’hui, le buzz autour du jeu continue d’être solide. … En savoir plus

Nouveau financement : alors que les incendies de forêt continuent de brûler dans l’ouest des États-Unis, la start-up de reboisement DroneSeed a annoncé mercredi un tour de série A de 36 millions de dollars. … En savoir plus

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a offert de nouveaux détails sur la tentative infructueuse de l’entreprise d’acquérir TikTok il y a un an, lundi soir, lors de la Conférence Code. … En savoir plus

Project Veritas, un groupe d’activistes de droite qui tente depuis longtemps de discréditer les médias grand public, a déposé une plainte en diffamation contre l’Université de Washington et l’Université de Stanford pour un article de blog analysant la diffusion en ligne d’une réclamation de Veritas concernant la récolte de bulletins de vote. … En savoir plus

Dans le dernier chapitre d’une longue bataille spatiale, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a visé son rival milliardaire Jeff Bezos aujourd’hui avec un barrage de doubles sens qui ont été livrés depuis la scène lors de la conférence Code de cette semaine. … En savoir plus

Bungie s’étend de Bellevue, Washington à Seattle. … En savoir plus

Truveta, basée à Seattle, tirera parti de la plate-forme cloud Azure de Microsoft pour analyser les données de santé dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le géant du logiciel annoncé mercredi. … En savoir plus

Amazon a présenté un robot domestique appelé Astro, en cours de développement depuis plusieurs années, utilisant l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées pour fonctionner de manière autonome dans la maison. … En savoir plus

En juin, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé qu’elle avait embauché Angela Jones, la PDG bien considérée de Washington STEM, l’organisation à but non lucratif de l’éducation à l’échelle de l’État qui relie les étudiants mal desservis à l’éducation et aux opportunités STEM. … En savoir plus

Deux designers industriels qui ont aidé à créer et à lancer le premier magasin de proximité sans caisse Amazon Go ont un nouveau bébé, comme certains fondateurs aiment se référer à leurs startups. … En savoir plus