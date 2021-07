Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 27 juin 2021

Soyez au courant des dernières nouvelles en matière de technologies et de startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 27 juin 2021.

Amazon ajoute deux nouveaux principes de leadership qui reflètent l’évolution de l’entreprise alors que le géant de la technologie fait face à un examen minutieux de la part des régulateurs et à une perception publique négative croissante. … En savoir plus

Seattle est torride. La chaleur est si mauvaise qu’Amazon a ouvert lundi l’un de ses bâtiments au siège de l’entreprise au public en tant que “centre de refroidissement”. Kanishka Tiwari travaille à distance dans son appartement de Capitol Hill. … En savoir plus

Amazon effectue davantage de déménagements immobiliers à l’est de Seattle, ajoutant des centaines de rôles Amazon Web Services à Redmond, Wash. … Lire la suite

Sophia Rascoff et son père, Spencer Rascoff, co-fondateur et ancien PDG de Zillow, aiment s’attaquer à de nouveaux plats dans la cuisine familiale, même si la jeune fille de 16 ans dit qu’ils n’ont pas une grande expérience culinaire et qu’ils ne sont pas des chefs extraordinaires. … En savoir plus

La fusée Falcon 9 de SpaceX a envoyé des dizaines de satellites en orbite aujourd’hui avec un lancement qui comportait un atterrissage au sol inhabituel pour son propulseur de premier étage. … En savoir plus

Lorsque les employés d’Amazon retournent dans les immeubles de bureaux de la région de Seattle, le faire à vélo pourrait être rentable, car l’entreprise a annoncé jeudi qu’elle ajoutait un avantage pour les navetteurs adaptés aux vélos. … En savoir plus

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec des commentaires de Greyhound et des éclaircissements sur l’avenir du service BoltBus. … En savoir plus

Les procès ont commencé. À peine une semaine après que le PDG d’Athira Pharma a été mis en congé temporaire après des allégations d’images altérées dans des articles scientifiques qu’elle a rédigés, trois recours collectifs alléguant des violations de la SEC ont été déposés au nom des actionnaires. … En savoir plus

Lancement de Tomo : Une nouvelle startup immobilière dirigée par les anciens dirigeants de Zillow, Greg Schwartz et Carey Armstrong, a officiellement été lancée mercredi à Seattle, Dallas et Houston. … En savoir plus

Dans un nouveau mémo obtenu par ., le président de Microsoft, Brad Smith, a expliqué comment la société envisage de naviguer dans la réglementation croissante des technologies à travers le monde dans le cadre d’une stratégie de quatre ans appelée CELA 2025. … Lire la suite