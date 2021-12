Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 28 novembre 2021

Soyez au courant des dernières nouvelles sur les technologies et les startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 28 novembre 2021.

Histoires les plus populaires sur .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a vendu la moitié de sa participation dans la société lors d’une série de transactions la semaine dernière, cédant environ 840 000 actions pour une somme de plus de 285 millions de dollars, selon un dossier réglementaire. … En savoir plus

Si Internet se termine cette semaine, cette histoire et toute preuve que j’ai pris la peine d’y penser, ira avec. … En savoir plus

Oui, il y avait un jeu appelé Omikron: The Nomad Soul, mettant en vedette un David Bowie virtuel, sorti en 1999 pour Microsoft Windows. … En savoir plus

Melinda French Gates a réaffirmé mardi matin son engagement envers le Giving Pledge, dans lequel les personnes les plus riches du monde s’engagent à donner (ou « redonner », selon les termes de l’engagement) la majorité de leur richesse. … En savoir plus

Après avoir obtenu le soutien des actionnaires de Microsoft pour plus de transparence et d’indépendance dans le traitement et la divulgation par l’entreprise des cas de harcèlement sexuel, un investisseur demande à Microsoft de publier les résultats d’une enquête indépendante sur les allégations passées contre le cofondateur Bill Gates. … En savoir plus

Amazon Web Services organise cette semaine sa première conférence re:Invent sans Andy Jassy à la tête de l’unité cloud du géant de la technologie. … En savoir plus

Ed Lazowska a joué un rôle déterminant dans la croissance de l’industrie technologique de la région de Seattle, en tant que force motrice de l’informatique et de l’ingénierie de l’Université de Washington pendant plus de quatre décennies. … En savoir plus

La mairesse Lynne Robinson sait que ça s’en vient. … En savoir plus

La nouvelle : Inspectify, une startup de Seattle âgée de 2 ans qui s’attaque au processus d’inspection des maisons, a levé 8 millions de dollars auprès de plusieurs VC, du géant immobilier Redfin et de dirigeants de startups telles que Built Technologies, Side, Sundae, Flyhomes et Steadily. … En savoir plus

La psilocybine peut-elle aider à soulager le fardeau de la santé mentale des cliniciens touchés par la pandémie de COVID-19 ? … En savoir plus