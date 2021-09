Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 29 août 2021

in

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 29 août 2021.

Les investisseurs investissent plus d’argent dans les machines de désherbage autonomes fabriquées par Carbon Robotics qui attirent l’attention des agriculteurs du monde entier. … En savoir plus

Les entomologistes et les chercheurs qui mènent la lutte contre les frelons géants asiatiques dans l’État de Washington ont apporté quelques modifications à la technologie qu’ils utilisent pour marquer, suivre et, espérons-le, éliminer les espèces envahissantes. … En savoir plus

Les entreprises de l’économie du gig comme Uber, Instacart, goPuff et d’autres ont donné aux travailleurs une nouvelle façon de gagner de l’argent selon leur propre horaire. … En savoir plus

Le regard sur le visage de Kurt Cobain pourrait tout dire – comme quelqu’un en 1991 vient de lui expliquer ce que “jeton non fongible” va signifier en 2021. … Lire la suite

La société de transfert d’argent basée à Seattle, Remitly, a divulgué ses principaux résultats financiers lundi après-midi dans sa déclaration d’enregistrement du formulaire S-1, une étape clé pour devenir une société cotée en bourse. … En savoir plus

Le PDG de 98point6, Robbie Cape, ne travaille plus dans la société de soins de santé virtuelle fortement financée qu’il a aidé à démarrer en 2015, a appris .. … En savoir plus

Certaines villes californiennes appellent l’État à revenir à une méthode plus équitable de partage des recettes fiscales générées par les ventes en ligne d’Amazon – avertissant qu’un changement apporté plus tôt cette année crée un système injuste de « gagnants et perdants » dans le déboursement de millions de dollars utilisé pour les services publics essentiels. … En savoir plus

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a lancé une nouvelle volée de tweets acidulés à Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et de l’entreprise spatiale Blue Origin, au milieu d’une querelle réglementaire sur la constellation de satellites Starlink de SpaceX et le concept concurrent du projet Kuiper d’Amazon. … En savoir plus

Microsoft a annoncé ce matin qu’il publiera Windows 11 en octobre… Lire la suite

Le 1er septembre a vu une grève d’une journée de certains des streamers les plus populaires sur Twitch, et selon les chiffres publiés jeudi matin, il a fallu une coupure profonde du contenu du réseau pour la journée. … En savoir plus