Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 3 octobre 2021

Note de l’éditeur : L’histoire a été mise à jour pour refléter les commentaires des membres du conseil Andrew Lewis, Lisa Herbold et l’ancien président du conseil et actuel candidat à la mairie Bruce Harrell. … En savoir plus

Si vous êtes intimidé à l’idée de prononcer un discours, de passer un entretien d’embauche ou de porter un toast à un mariage, une startup de Seattle appelée Yoodli pourrait avoir ce qu’il vous faut : une plate-forme logicielle compatible avec l’IA qui analyse votre prestation et vous donne des conseils pour amélioration — sans porter de jugement. … En savoir plus

Le président et chef de la direction d’Amazon, Andy Jassy, ​​a admis que les relations de son entreprise avec les dirigeants politiques de Seattle étaient devenues difficiles au cours de l’histoire récente, mais a ajouté qu’il espérait qu’elles pourraient s’améliorer dans les années à venir. … En savoir plus

Microsoft a acquis Ally, une startup de 3 ans basée à Seattle qui aide les entreprises à suivre et à atteindre leurs objectifs. … En savoir plus

Microsoft commence le déploiement mondial de Windows 11 cet après-midi, en commençant par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, où c’est déjà octobre. … Lire la suite

Chronosphère a atteint le statut de licorne en moins de trois ans. … En savoir plus

Si vous utilisiez la version Web de Twitch tôt vendredi matin, vous avez peut-être eu la chance de la voir se redécorer avec une photo du visage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. … En savoir plus

Note de l’éditeur : il s’agit d’un article écrit par le professeur de l’Université de Washington Emily M. … Lire la suite

C’est la fin d’une époque. Le 89e et dernier combattant à rejoindre le casting de Super Smash Bros. … Lire la suite

Les outils technologiques tels que les visites vidéo ont de plus en plus contribué à alimenter les transactions immobilières pendant la pandémie, réduisant ainsi le besoin d’interactions en face à face. … En savoir plus