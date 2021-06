Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 30 mai 2021

Soyez au courant des dernières technologies et nouvelles de startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 30 mai 2021.

Histoires les plus populaires sur .

Rajeev Rajan est arrivé pour la première fois dans la région de Seattle en tant que stagiaire chez Microsoft en 1994 et a fini par rester dans l’entreprise pendant 23 ans. … En savoir plus

Le contreplaqué s’effondre, les restaurants qui ont survécu ajoutent des heures et la circulation automobile à Seattle augmente par rapport aux niveaux de ville fantôme d’il y a un an. … En savoir plus

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon la semaine dernière, les actionnaires de la société ont massivement rejeté plus d’une douzaine de propositions visant, selon les partisans, à faire de la société une entreprise citoyenne plus transparente et responsable. … En savoir plus

TerraPower, PacifiCorp et le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, ont annoncé mercredi leur intention de construire une centrale nucléaire de nouvelle génération sur le site de l’une des centrales au charbon de l’État. … En savoir plus

Les humains produisent plus de 6 milliards de tonnes de plastique chaque année, et son accumulation dans les décharges et les océans est considérée par beaucoup comme une crise environnementale. … En savoir plus

Nouveau financement : Electric Era, une startup de Seattle qui conçoit et fabrique des systèmes de batterie pour les stations de recharge de véhicules électriques, a levé une levée de fonds de 3 millions de dollars dirigée par REMUS Capital. … En savoir plus

Outreach vient de décrocher 200 millions de dollars de capital-risque que la société de logiciels de 10 ans utilisera pour aider davantage de professionnels de la vente à conclure des affaires, à suivre les prospects et à renforcer l’engagement avec les clients. … En savoir plus

Le géant de la construction Katerra, qui a levé plus de 2 milliards de dollars en capital-risque, ferme ses portes, selon un rapport de The Information. … En savoir plus

La startup de logiciels de référencement Moz a été acquise par la société de marketing par e-mail iContact, une filiale de J2 Global. … En savoir plus

Le cadeau dont je me souviens le mieux de mon diplôme d’études secondaires était une baleine empaillée bleu pâle. … En savoir plus