Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 31 octobre 2021

Soyez au courant des dernières technologies et nouvelles de startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 31 octobre 2021.

Histoires les plus populaires sur .

L’ambitieuse offre technologique du groupe Zillow visant à bouleverser la façon dont les gens achètent et vendent des maisons touche à sa fin surprenante. … En savoir plus

La décision surprenante du groupe Zillow cette semaine de se retirer d’iBuying a soulevé des questions sur la viabilité globale de l’offre d’achat de maisons alimentée par la technologie pour d’autres entreprises. … En savoir plus

Ce n’est pas parce qu’un processus métier peut être automatisé qu’il doit nécessairement l’être. … En savoir plus

Le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a décrit le rôle de son entreprise dans une nouvelle économie et une nouvelle société transformées par la pandémie dans un discours liminaire mardi lançant la conférence virtuelle des développeurs Ignite 2021 de Microsoft. … En savoir plus

Un jour avant son rapport sur les résultats du troisième trimestre, l’action de Zillow Group a pris un coup à Wall Street alors qu’un nouveau rapport d’analyste a souligné combien de maisons achetées par la société sont désormais sous-marines. … En savoir plus

Nous nous sommes tous livrés à un peu d’espionnage et d’exploration voyeuristes à l’aide de Street View de Google Maps, en scrutant les maisons et d’autres points de repère. … En savoir plus

Les champignons magiques pourraient-ils détenir la clé qui ouvre les secrets de la conscience ? … En savoir plus

Faites de la place à un autre concurrent sur le marché pour fournir un accès Internet haut débit à partir de l’orbite terrestre basse : Astra Space, l’entreprise qui est devenue publique avec l’aide du pionnier des télécommunications de la région de Seattle Craig McCaw, demande à la Federal Communications Commission l’autorisation de lancer jusqu’à 13 620 satellites à faisceau de bits. … En savoir plus

Un juge fédéral a rejeté aujourd’hui la contestation de Blue Origin d’un contrat de 2,9 milliards de dollars que la NASA a attribué à SpaceX pour la construction de l’atterrisseur lunaire destiné à transporter des astronautes sur la lune. … En savoir plus

Avec la chaîne d’approvisionnement mondiale en désarroi et les porte-conteneurs amarrés dans des mouillages rarement utilisés dans le Puget Sound, le lieutenant-gouverneur de Washington. … Lire la suite