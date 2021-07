Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 4 juillet 2021

in

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 4 juillet 2021.

Histoires les plus populaires sur .

Amazon a renforcé son équipe de direction au cours des derniers jours du mandat de Jeff Bezos en tant que PDG la semaine dernière, en faisant une série de promotions et en ajoutant deux cadres de longue date à l’influente «équipe S», comme on l’appelle, sous la direction du nouveau PDG Andy Jassy. … En savoir plus

Jeff Bezos se retire peut-être de son poste de PDG chez Amazon, mais il doit maintenant ressentir la chaleur chez Blue Origin, l’entreprise spatiale privée qu’il a créée en l’an 2000. … Lire la suite

JEDI est annulé. Le Pentagone a annoncé aujourd’hui qu’il renoncerait au contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) de 10 milliards de dollars, un projet de grande envergure visant à migrer l’infrastructure informatique et les données du Pentagone vers le cloud, à la suite d’une bataille juridique prolongée entre ses rivaux technologiques Amazon et Microsoft. … En savoir plus

Si vous pensez que New York est un slam dunk en tant que meilleure ville de pizza aux États-Unis, eh bien, dégoûté! … En savoir plus

Le surf n’est pas le sport le plus facile à apprendre. … En savoir plus

Attention, UPS et FedEx ? Un accord cette semaine entre Amazon et la plate-forme de commerce électronique BigCommerce est “une indication claire qu’Amazon travaille à la création d’une entreprise de services logistiques”, étendant ses opérations d’expédition au-delà des articles vendus sur Amazon.com, a déclaré un analyste de Wall Street dans un nouveau rapport. … En savoir plus

Jeff Wilke a fait quelque chose d’inhabituel lorsqu’il a quitté son poste de PDG mondial des consommateurs d’Amazon en mars, après plus de deux décennies au sein de l’entreprise : il a appris à coder dans le langage de programmation Python. … En savoir plus

Microsoft offre aux employés 1 500 $ de primes pour avoir surmonté les circonstances «uniques et difficiles» de la pandémie de COVID-19, selon une note de service interne à l’entreprise vue par The Verge jeudi. … En savoir plus

Jeff Bezos a une rivalité de longue date avec Elon Musk de SpaceX, mais maintenant son entreprise spatiale Blue Origin fait monter les enchères avec Virgin Galactic de Richard Branson, futur voyageur de l’espace, et le Twitterverse n’est pas amusé. … En savoir plus

Amazon a lancé un kit de test COVID-19 à domicile pour les États-Unis… Lire la suite