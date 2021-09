Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 5 septembre 2021

in

Soyez au courant des dernières nouvelles en matière de technologies et de startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 5 septembre 2021.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Une nouvelle étude révèle que le passage de Microsoft au travail à distance à l’échelle de l’entreprise a nui à la communication et à la collaboration entre les différents groupes commerciaux au sein de l’entreprise, menaçant la productivité des employés et l’innovation à long terme. … En savoir plus

Le département de l’Agriculture de l’État de Washington a déclaré vendredi qu’il avait localisé un nouveau nid de frelons géants asiatiques – le deuxième de 2021 – quelques semaines seulement après avoir retiré une importante colonie de l’espèce envahissante d’un arbre à l’est de Blaine, Washington. … Lire la suite

Le président de Microsoft, Brad Smith, déclare que les États-Unis… Lire la suite

Opendoor, le géant de l’immobilier en ligne qui permet aux gens d’acheter et de vendre directement des maisons en ligne, a acquis la startup Pro.com basée à Seattle et Skylight basée à San Francisco. … En savoir plus

Lorsque COVID-19 a provoqué une crise mondiale qui menaçait de faire sombrer sa startup, Keenan O’Leary a modifié ses plans pour aider à faire face à une autre urgence : l’itinérance généralisée. … En savoir plus

Mercredi, Microsoft a procédé à une autre embauche clé pour un nouveau groupe de technologie grand public, ajoutant l’ancien chef de produit Facebook et Google, Amit Fulay, au poste de vice-président des produits. … En savoir plus

Des scientifiques de l’Université de Washington aideront à décoder comment les variations de l’ADN influencent la santé et la maladie grâce à un nouveau financement de 16 millions de dollars. … En savoir plus

CaaMTech, une startup de la région de Seattle qui développe de nouveaux agents psychédéliques, a levé 22 millions de dollars de financement, a annoncé la société cette semaine. … En savoir plus

Cascade Investment LLC de Bill Gates acquiert une participation majoritaire dans Four Seasons Hotels and Resorts, a annoncé mercredi la société. … En savoir plus

Yoky Matsuoka est connue pour son travail de pionnière en neurorobotique, aidant les humains en connectant le système nerveux central à l’unité centrale de traitement. … En savoir plus