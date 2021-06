Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 6 juin 2021

Restez au courant des dernières technologies et nouvelles de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 6 juin 2021.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Note de l’éditeur : L’introduction de cette histoire a été modifiée et cette histoire a été mise à jour. … En savoir plus

Amazon a ajusté ses plans de retour au travail pour les employés de l’entreprise, publiant jeudi de nouvelles directives qui permettront un mélange de travail à distance et en personne. … En savoir plus

Les appareils Amazon tels que les caméras Ring et les haut-parleurs Echo s’abonneront automatiquement à Amazon Sidewalk à partir de mardi, suscitant les inquiétudes de certains experts et politiciens en matière de confidentialité. … En savoir plus

Les sociétés de capital-investissement Bain Capital et Crosspoint Capital vont acquérir la startup de cybersécurité ExtraHop pour 900 millions de dollars. … En savoir plus

Lorsque le cofondateur de Leafly et Headset, Cy Scott, a appris qu’Amazon assouplissait ses normes de test de marijuana pour les candidats à un emploi tout en soutenant les efforts de légalisation fédéraux, deux pensées sont immédiatement venues à l’esprit : Amazon a besoin de gens. … En savoir plus

Gert Drapers et Omri Gazitt ont plus de six décennies d’expérience dans des rôles d’ingénierie et de direction de produits dans des entreprises telles que Microsoft, HP Cloud, Puppet et Hulu. … En savoir plus

Tableau Software, basé à Seattle, n’est plus une société indépendante cotée en bourse, mais il est de retour sous les yeux attentifs de Wall Street pour une raison différente. … En savoir plus

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré que son frère Mark et lui s’envoleraient dans l’espace le mois prochain lors du premier vol en équipage du vaisseau spatial suborbital de son entreprise spatiale. … En savoir plus

Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, tenterait-il de voler la vedette au fondateur de Blue Origin (et d’Amazon), Jeff Bezos, lorsqu’il s’agira de savoir quel milliardaire vole en premier sur son propre vaisseau spatial suborbital ? … En savoir plus

Remitly devient public. La société de transfert de fonds mobile a déclaré mercredi avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement auprès de la SEC pour son introduction en bourse proposée. … En savoir plus