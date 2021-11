Revue de la semaine : histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 7 novembre 2021

Soyez au courant des dernières technologies et nouvelles de startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 7 novembre 2021.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter hebdomadaire ..

Histoires les plus populaires sur .

Accrochez-vous à vos chats, Seattle. Il est courant de nos jours de voir des vidéos virales de personnes pillant des colis sous des porches, mais une caméra Amazon Ring a capturé une scène plus inhabituelle dans notre cour latérale dans le quartier Ballard de Seattle cette semaine : le chat de notre voisin sautant pour sa vie, littéralement, avec un coyote urbain chaud sur sa queue. … En savoir plus

Un mois après avoir effectué un voyage dans l’espace suborbital aux côtés de l’acteur de Star Trek William Shatner, l’entrepreneur en technologie médicale Glen de Vries est décédé dans un accident de petit avion dans le New Jersey. … En savoir plus

Toute cette histoire de métaverse ne s’est pas déroulée exactement comme le romancier de Seattle Neal Stephenson le pensait lorsqu’il a eu l’idée il y a 30 ans. … En savoir plus

Vous savez que des progrès sont réalisés dans l’augmentation de la production et de l’adoption de véhicules électriques lorsque vous visitez un salon de l’auto et que vous devez vous demander quelles voitures et quels camions fonctionnent à l’essence. … En savoir plus

Jeff Bezos poursuit peut-être les étoiles avec son entreprise spatiale Blue Origin, mais il doit garder un œil sur les stars de la variété des célébrités ici sur Terre. … En savoir plus

Tableau Software lancera de nouvelles intégrations Slack qui permettront aux utilisateurs d’interagir avec les données et les graphiques au sein de la populaire plate-forme de communication et de collaboration, en essayant leur nouveau statut de sociétés sœurs de Salesforce. … En savoir plus

Il faudra encore au moins un an avant que la fusée New Glenn de classe orbitale de Blue Origin obtienne son premier lancement, mais l’entreprise spatiale de Jeff Bezos a sorti une version factice de la première étape de New Glenn pour s’entraîner pour cet éventuel compte à rebours. … En savoir plus

Le temps violent qui sévissait dans l’ouest de Washington et la région de Seattle était suffisamment troublant mardi. … En savoir plus

Un autre lot de startups est prêt à expérimenter Techstars Seattle. … En savoir plus

Le groupe Zillow vendra environ 2 000 maisons sur 20 marchés à une société d’investissement alors que le géant de l’immobilier commence à mettre fin à ses activités d’achat de maisons. … En savoir plus