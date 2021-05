Revue de la semaine: histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 9 mai 2021

Tenez-vous au courant des dernières technologies et actualités des startups de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 9 mai 2021.

La nouvelle: les entrepreneurs de Seattle Sage Khanuja, 17 ans, et Nikolas Ioannou, 18 ans, ont vendu leur start-up de télémédecine Spira à Galileo, une société de soins de santé basée à New York. … En savoir plus

Jonny Silverberg, copropriétaire de Schmaltzy’s Delicatessen de Seattle, se souvient de son point de rupture. … En savoir plus

Le Pentagone envisage de «débrancher» le contrat de cloud computing JEDI de 10 milliards de dollars, a rapporté lundi le Wall Street Journal. … En savoir plus

Blackburn est de retour. Jeff Blackburn, un dirigeant d’Amazon de longue date, retourne chez le géant de la technologie de Seattle, quelques mois à peine après son départ et passé cinq semaines dans une société de capital-risque de la Silicon Valley. … En savoir plus

Ce n’est pas exactement le type de navire qui ferait le tour près des rives du campus d’Amazon South Lake Union à Seattle, mais Jeff Bezos chercherait à mettre les voiles avec son propre bateau. … En savoir plus

En ce qui concerne son entreprise spatiale Blue Origin, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, aime à dire que «lent est fluide, et fluide est rapide». Mais un nouveau livre affirme que Bezos était tellement préoccupé par la lenteur des progrès il y a cinq ans que Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX, a été interrogé sur la possibilité de devenir le PDG de Blue Origin. … En savoir plus

La nouvelle: Melinda Gates travaille avec des avocats spécialisés en divorce depuis 2019, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal. … En savoir plus

L’État de Washington entreprendra de rouvrir complètement et de lever les restrictions imposées à l’économie par le COVID-19 d’ici le 30 juin… Lire la suite

«Je me demande quelle était la rentabilité unitaire en 2017 sans publicité?» Cette question apparemment banale, posée par Jeff Bezos lors d’une réunion de l’équipe de direction d’Amazon, n’obtiendra pas autant d’attention que d’autres détails du nouveau livre du journaliste d’affaires Brad Stone, “Amazon Unbound” – surtout pas par rapport aux révélations sur le milliardaire. relation avec un pilote d’hélicoptère, et sa bataille qui a suivi avec un tabloïd de supermarché. … En savoir plus

La nouvelle: Madrona Venture Labs, le studio de démarrage associé à Madrona Venture Group, a levé 8 millions de dollars pour son quatrième fonds. … En savoir plus